Ciabatta multipresa con USB 7-in-1: GENIALE e in SCONTO

Amazon ha attivato un’ottima offerta a tempo su questa ciabatta multipresa con USB 7-in-1: dotata di tutto quello che serve per risparmiare spazio e avere un ambiente più minimal, oggi puoi acquistarla in offerta a 10,81 euro invece del prezzo medio di 17,99.

Ciabatta multipresa 7-in-1: le caratteristiche

Questa ciabatta ti offre una soluzione completa per la gestione dei dispositivi elettronici, con 3 prese elettriche e 4 porte USB, consentendo di collegare fino a 7 dispositivi contemporaneamente. Perfetta quindi per dispositivi elettronici di ogni tipo, con un prodotto capace di soddisfare ogni esigenza di alimentazione.

Le porte USB C e USB-A forniscono una corrente di carica rapida, garantendo un’efficienza energetica ottimale. Il cavo di prolunga ruotabile di 5 cm offre massima flessibilità senza ingombrare lo spazio circostante. Inoltre, per una maggiore sicurezza, è dotata di un blocco per bambini integrato che impedisce ai più piccoli di accedere facilmente alle prese interne.

Naturalmente, la ciabatta offre una serie di protezioni avanzate, tra cui protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovratensione e sovracorrente, garantendo un utilizzo sicuro e protetto. Tutto questo a soli 10,81 euro: non fartela scappare.