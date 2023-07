Ciabatta multipresa con USB-C: l’offerta lampo per il prezzo più basso di sempre

Se stai cercando una ciabatta multipresa che ti permetta di collegare e caricare tutti i tuoi dispositivi elettronici in modo rapido, sicuro e conveniente, non perdere questa offerta lampo su Amazon: una ciabatta multipresa con USB-C a soli 25,06 euro.

Questa ciabatta multipresa non è una ciabatta qualunque: ha quattro prese con interruttori indipendenti, che ti consentono di accendere e spegnere ogni dispositivo separatamente, risparmiando energia e proteggendo i tuoi apparecchi da sovraccarichi e cortocircuiti.

Ciabatta multipresa: l’USB-C è la vera utilità

La grossa novità è la presa USB, che integra un PD di tipo C e due porte di ricarica rapida QC3.0. Queste porte sono in grado di fornire una potenza di ricarica fino a 20 W per il PD e fino a 18 W per il QC3.0, garantendo una ricarica veloce e sicura per il tuo smartphone, tablet, laptop e altri dispositivi compatibili.

La ciabatta multipresa con USB-C è realizzata con materiali di alta qualità, ha un design elegante e curato, con un colore bianco sporco e un bordo arrotondato.

Inoltre, ha la funzione children safety, che impedisce l’inserimento di oggetti estranei nelle prese in tensione, e un interruttore luminoso on/off, che emette una luce tenue quando è acceso e non disturba il tuo sonno.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: acquista ora la ciabatta multipresa con USB-C a 25,06 euro su Amazon, prima che finisca l’offerta lampo. Ti assicurerai un prodotto pratico, robusto e funzionale, che ti semplificherà la vita e ti farà risparmiare tempo e denaro. Affrettati, l’offerta scade tra poche ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.