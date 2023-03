Ciabatta Smart TP-Link: casa intelligente a un costo davvero RIDICOLO

Siete degli appassionati di domotica, ma non volete spendere grosse cifre? Rendete la vostra casa intelligente spendendo davvero poco con questa grande offerta di Amazon. Stiamo parlando della ciabatta Wi-Fi TP-Link Tapo P300 il cui prezzo di 49,99 euro scende a quota 29,99 euro grazie allo sconto del 40%.

Ciabatta Smart TP-Link Tapo P300: caratteristiche principali

Tapo P300 è la Multipresa intelligente con supporto Wi-Fi 2.4GHz che integra 3 prese smart che possono essere gestite autonomamente e 3 porte USB per ricarica rapida. Dal design compatto, Tapo P300 è un aiutante smart che permette di gestire accensione e spegnimento degli elettrodomestici collegati in pochi click, ovunque vi troviate. Tapo P300 permette, infatti, di gestire in autonomia ogni presa: la funzionalità Programmazione permette di creare impostazioni on/off in determinati orari della giornata. La funzionalità Timer invece crea dei countdown di accensione e spegnimento per i vostri elettrodomestici.

Con l’applicazione Tapo potrete installare Tapo P300 in pochi minuti e gestirne tutte le funzionalità ovunque vi troviate. Potrete accendere il ventilatore appena prima di arrivare a casa, oppure spegnere la piastra per capelli che avete dimenticato accesa uscendo di corsa per andare al lavoro e tanto altro ancora. Tapo P300 integra 2 porte USB-A per ricarica rapida QC3.0 e una porta USB-C per fornire energia a dispositivi con alimentazione fino a 18 W. Infine la ciabatta è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant: sfruttate il controllo vocale sulla presa per attivare gli elettrodomestici quando avete le mani occupate!

Velocizzate e semplificate tutte le attività quotidiane con una piccolissima spesa, ma fate presto perché è un’offerta molto limitata. Andate immediatamente su Amazon e acquistate la vostra nuova ciabatta WiFi TP-Link Tapo P300 a soli 29,99 euro, invece che 49,99 euro. Grazie ai servizi Prime potrà essere vostra in pochi giorni e con consegne gratuite.

