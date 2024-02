Cialde Caffè Borbone Light: novità con il 50% di caffeina in meno

Una grande novità è disponibile oggi in offerta speciale su eBay. Se anche tu sei tra quelli che preferiscono un aroma delicato senza rinunciare all’esperienza del vero espresso napoletano sappi che c’è la soluzione per te. Acquista le Cialde Caffè Borbone Light. Con il 50% di caffeina in meno sono perfette per le tue esigenze. Oggi le trovi al 26% di sconto su questo link. Davvero incredibile! Tra l’altro la consegna gratuita è offerta dal venditore.

Cialde Caffè Borbone Light: una novità che fa bene al tuo gusto

Le Cialde Caffè Borbone Miscela Light sono nate dall’esigenza di chi, come te, cerca un aroma delicato al palato senza rinunciare al gusto del vero espresso. Dopo una lunga ricerca, Caffè Borbone ha selezionato una miscela perfetta con il 50% di caffeina in meno. Metà Miscela Blu e metà Miscela Dek per un risultato perfetto. Confezionate singolarmente, le cialde offrono un gusto sempre verace. Goditi un’esperienza unica.

Acquistale subito al 26% di sconto. Concludiamo col ricordarti che eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.