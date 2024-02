Cialde Caffè Borbone SOTTOCOSTO su eBay: solo 0,13€ l'una

Vuoi un espresso come al bar? Allora scegli le Cialde Caffè Borbone Miscela Rossa. Grazie al loro aroma intenso e alla selezione accurata dei chicchi, ti assicuri un espresso cremoso e piacevole ad ogni sorso. In pratica, è come fare un viaggio andata-ritorno a Napoli solo per bere un caffè. L’offerta di oggi su eBay però è spaziale. Acquistane 600 a soli 0,13 centesimi l’una. Per ottenere questo prezzo pazzesco devi inserire il coupon CASA24 nella sezione codici sconto prima del check out. Hai consegna gratuita e possibilità di tasso zero.

Cialde Caffè Borbone Miscela Rossa: un vero toccasana da bere quando vuoi

Le Cialde Caffè Borbone Miscela Rossa sono perfette la mattina, per darti la carica giusta da affrontare la giornata, ma anche in qualsiasi momento, per una pausa piacevole dedicata tutta a te. Ogni cialda è 100% compostabile, così non danneggia l’ambiente. Inoltre, è confezionata singolarmente per garantirti il massimo dell’igiene, se sono più persone a farsi il caffè a casa o in ufficio, e un aroma sempre perfetto come appena tostato. Cosa vuoi di più dalla vita?

Il miglior espresso di sempre a un prezzo imbattibile ti sa aspettando. Acquista 600 cialde a soli 0,13 centesimi l’una con il coupon CASA24. Scegliendo l’acquisto multiplo puoi risparmiare fino al 5% di extra sconto. Inoltre, eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.