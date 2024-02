Cialde Caffè Borbone: tutti innamorati dell'espresso a 11 centesimi

Si sono tutti innamorati dell’espresso napoletano che esce dalle Cialde Caffè Borbone Miscela. Un intenso aroma di caffè perfetto per iniziare la giornata con la giusta carica di energia. Quello che sta facendo impazzire tutti è il prezzo. Su eBay acquisti 600 cialde a soli 70,49 euro, invece di 102,08 euro. Fondamentalmente le stai pagando solo 11 centesimi l’una. Cosa stai aspettando? Questo prezzo lo ottieni inserendo il coupon PSPRFEB24 nella sezione dedicata ai codici sconto. Inoltre, hai anche la consegna gratuita inclusa e la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero.

Cialde Caffè Borbone Miscela Nera: goditi il meglio

Scegliendo le Cialde Caffè Borbone Miscela Nera non solo hai tanto risparmio, ma la sicurezza di bere un espresso di qualità. Prima di tutto ogni cialda è 100% compostabile e confezionata singolarmente. Questo garantisce il massimo della freschezza e dell’igiene visto che sarai solo tu a toccare la cialda. Inoltre, la miscela è frutto di una selezione attenta per ottenere una carica aromatica avvolgente e unica. Perciò non perdere tempo.

Sfrutta il coupon PSPRFEB24 per acquistare 600 cialde a soli 70,49 euro, invece di 102,08 euro. Tra l’altro, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 23,49 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.