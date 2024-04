Cialde Caffè Trinca: l'espresso siciliano a soli 12 centesimi

Oggi il risparmio supera ogni aspettativa con eBay. Il vero espresso siciliano costa solo 12 centesimi. Approfitta subito dell’incredibile offerta attiva sulle Cialde Caffè Trinca Gold. La quantità disponibile è limitata quindi devi essere molto veloce. Mettile subito in carrello.

In questo modo ti assicuri un’esperienza estremamente piacevole ad ogni sorso. Perfetto per darti la carica di prima mattina, questo espresso è ideale anche dopo i pasti e in una pausa di relax o ricarica. La consegna gratuita è inclusa nell’incredibile prezzo già molto vantaggioso.

Cialde Caffè Trinca Gold: un’esperienza tutta da vivere

Se ancora non hai gustato il vero espresso siciliano ti sei perso un’esperienza tutta da vivere. Grazie alle Cialde Caffè Trinca Gold il buon espresso arriva direttamente a casa tua senza dover andare in Sicilia. Tutto il gusto mediterraneo è concentrato in una capsula 100% compostabile.

Confezionata singolarmente, assicura la massima freschezza del chicco appena macinato dopo la tostatura. Un procedimento meticoloso dove ogni dettaglio fa la differenza al palato. Il Caffè Trinca risulta cremoso e dall’aroma intenso. Un carattere deciso, ma non impertinente.

Acquista le Cialde Caffè Trinca Gold a soli 12 centesimi l’una. Interessante è che eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.