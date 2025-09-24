 Cialde Decaffeinato Espresso Neroristretto: solo 0,13€ a unità su eBay
Assicurati una qualità senza rinunce a prezzo incredibile con le Cialde Decaffeinato Espresso Neroristretto in offerta su eBay a soli 0,13€.
Tecnologia Casa e Domotica
In questo momento hai la possibilità di assicurarti un prodotto di qualità a prezzo super conveniente. Le Cialde Decaffeinato Espresso Neroristretto sono in offerta speciale su eBay. Acquistale subito a soli 13 centesimi l’una. Si tratta di una promozione incredibile da prendere subito al volo prima che finiscano le scorte.

Attivi questo prezzo sfruttando il Codice Promozionale SETTEMBRE25. Con questo extra sconto abbatti ancora di più il prezzo di ogni singola cialda, assicurandoti un risparmio incredibile. Potrai goderti un vero espresso senza caffeina anche la sera, prima di andare a dormire. Zero rinunce e solo qualità, per una coccola quotidiana.

La spedizione gratuita è inclusa nella promozione con eBay. Inoltre, se effettui un acquisto uguale o superiore a 30 euro, puoi ottenere il pagamento in tre rate a tasso zero con PayPal o Klarna. In questo modo fai scorta a casa tua e paghi un po’ alla volta. Il primo pagamento subito e gli altri due nei mesi successivi.

Cialde Decaffeinato Espresso Neroristretto: a 0,13€ sono un regalo

Le Cialde Decaffeinato Espresso Neroristretto sono la soluzione perfetta se devi ridurre l’assunzione di caffeina o non puoi proprio assumerla. Con un’offerta speciale, a soli 0,13 centesimi sono in regalo su eBay. Approfittarne subito significa fare un vero e proprio affare.

100 Cialde Filtro Carta Caffè Miscela Decaffeinato Neroristretto

14,37 16,90€ -15%
Vedi l'offerta

Ogni cialda viene imbustata singolarmente per mantenere tutte le proprietà del chicco appena macinato. Così quando le apri vivi l’esperienza dell’aroma del caffè appena uscito dalla torrefazione. L’unione di Arabica e Robusta a basso contenuto di caffeina (meno dello 0,10%) offre un prodotto aromatico e delicato in tazza.

Goditi un espresso decaffeinato che non ha nulla da invidiare agli altri caffè. La crema dorata e persistente, vellutata al palato, è la chicca speciale che puoi sempre goderti ad ogni erogazione. Ordina ora le Cialde Decaffeinato Neroristretto a soli 0,13 centesimi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 set 2025

Osvaldo Lasperini
24 set 2025
