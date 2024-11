La Cina presenta un'auto volante, arriverà nel 2026?

Basta dire auto volante per pensare immediatamente alla mitica DeLorean guidata da Doc in Ritorno al Futuro… Quante volte in effetti, è stato annunciato l’imminente arrivo di un’auto capace di volare? E qualcuno ci è anche riuscito, come JetsonOne, ma più che una macchina sembra un elicottero…

Dalla Cina con furore un’auto volante

In occasione di un recente air show, XPeng, specialista in veicoli elettrici, ha presentato il suo nuovo concept: un’auto che si guida, ma che è anche in grado di decollare. Un approccio radicalmente diverso rispetto al suo precedente progetto, l’X2.

La Land Aircraft Carrier si distingue dagli altri per il suo design modulare: un modulo volante staccabile può essere aggiunto al veicolo terrestre principale, chiamato “nave madre”. Le specifiche suggeriscono un uso militare. La capacità dichiarata del veicolo di ridurre la sua traccia radar ricorda stranamente le caratteristiche degli aerei stealth.

Sebbene il concept possa essere attraente sulla carta, la strada da percorrere è ancora lunga. Il passaggio dalla strada all’aria, la gestione del peso, l’autonomia energetica e la sicurezza dei passeggeri durante le fasi di separazione e assemblaggio sono tutte questioni complesse che l’azienda dovrà risolvere prima di poterlo commercializzare.

La Cina ha fretta di stupire

XPeng, benché ben nota nel settore dei veicoli elettrici, si sta avventurando in un territorio piuttosto scivoloso. L’azienda vanta una propulsione elettrica presumibilmente ecologica, ma trascura le sfide colossali dell’aviazione elettrica: autonomia limitata, batterie pesanti, infrastrutture di ricarica inesistenti. Per il momento, questo progetto sembra essere più una questione di marketing che una vera rivoluzione.

Anche la scadenza del 2026 per la commercializzazione potrebbe lasciare perplessi. Tra certificazioni aeronautiche, autorizzazioni al volo in ambiente urbano, formazione degli utenti e realizzazione di infrastrutture dedicate, questa tempistica sembra particolarmente ottimistica, tanto da far impallidire persino Elon Musk. I precedenti progetti di veicoli volanti, compresi quelli dei giganti occidentali, hanno visto sistematicamente allungarsi i tempi a causa dei vincoli normativi e tecnici.

La convergenza tra l’industria automobilistica e quella aeronautica rimane un obiettivo attraente, ma la realtà sul campo potrebbe ricordarci rapidamente che il percorso dal prototipo al mercato di massa è spesso più lungo e tortuoso di quanto annunciato. Tuttavia, diamo a XPeng una possibilità: potrebbe sempre sorprenderci.