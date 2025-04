Un nuovo campanello con soli 10€? Su Amazon è possibile ed è senza fili

Un campanello senza fili da installare a casa o in negozio. Puoi metterlo sulla seconda entrata per sapere quando qualcuno ti viene a trovare a da usare per rimpiazzare il citofono che non funziona più. È facile da installare, non richiede alcun collegamento elettrico ed ha una portata di 300 metri per non perdere mai il segnale. Lo acquisti su Amazon a soli 10,59 euro con uno sconto del 12%, non farne a meno perchè è un gioiellino.

Campanello senza fili: costa meno di un aperitivo

Un campanello senza fili di cui non fare a meno con una semplicità di utilizzo disarmante. Puoi usarlo a casa, così come in negozio. In fin dei conti devi fissare semplicemente il campanello fuori dal portone e il gioco è fatto. Come puoi vedere, il prodotto è composto da due pezzi: il campanello e il ricevitore. Visto che il primo te l’ho già spiegato, del secondo devi sapere che va collegato alla presa di corrente ed entra in funzione.

Dotati entrambi di luce LED Blu, sono facilmente individuabili quando scende la notte. Il campanello è impermeabile e altamente duraturo così da non rovinarsi all’esterno e grazie alla sua batteria integrata, assicura mesi e mesi di utilizzo. Con una portata di 300 metri non c’è spazio che non regga la copertura. Per ultimo ma non per importanza? Puoi personalizzare la suoneria scegliendo tra 60 melodie presenti in sistema e puoi anche modificare il volume dello squillo su 5 livelli preimpostati. Finalmente un campanello che non ti faccia saltare dalla sedia quando suona.

Con soli 10,59 euro su Amazon, il campanello senza fili è il dispositivo da acquistare in questo momento. Approfitta dello sconto del 12% disponibile in pagina e non perdere l’occasione.