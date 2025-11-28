La Cina teme la bolla dei robot umanoidi, l'allarme di Pechino

Quando la Cina, patria degli investimenti tecnologici senza freni, inizia a fare retromarcia, qualcosa non torna. Giovedì scorso è arrivato l’avvertimento: i robot umanoidi rischiano di diventare la prossima grande bolla speculativa.

Robot umanoidi: la Cina avverte che si sta formando una bolla speculativa

L’allarme arriva direttamente dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, l’ente che in Cina decide dove devono fluire i soldi per il futuro economico del paese. Il portavoce Li Chao ha messo in guardia a non confondere la crescita con l’euforia speculativa. In Cina ci sono oltre 150 aziende che producono o sviluppano robot umanoidi. Metà di queste sono startup nuove di zecca o aziende che hanno mollato il loro settore di origine per buttarsi a capofitto nella robotica umanoide.

I robot umanoidi non servono

Ma c’è un “ma”, questi robot, nella vita reale, servono a ben poco. I casi d’uso concreti e comprovati si contano sulle dita di una mano. Gli investimenti continuano a piovere come se fossimo alla vigilia della rivoluzione industriale 4.0, ma la verità è che nessuno ha ancora capito davvero cosa farci con un robot dalle sembianze umane.

E allora cosa succede? Che tutti copiano tutti. Li Chao ha espresso preoccupazione per il rischio di vedere un’ondata di modelli “molto simili” tra loro, il classico scenario in cui l’innovazione si trasforma in clonazione di massa perché nessuno ha abbastanza fondi per fare vera ricerca e sviluppo. Un mercato saturo di prodotti identici che competono su margini risicati, mentre il pubblico si chiede perché dovrebbe comprare un androide che costa una fortuna e fa le stesse cose del suo robot-aspirapolvere.

Non è un dietrofront completo, sia chiaro. È più un freno di sicurezza tirato prima che il treno finisca fuori dai binari. Ma il fatto stesso che Pechino senta il bisogno di lanciare questo allarme la dice lunga su quanto la situazione stia diventando preoccupante.