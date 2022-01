Il cinema a casa col proiettore: guarda che offerta

Guardare i film, gli episodi delle serie TV e le partite sul televisore è divertente, ma vuoi mettere in formato maxi? Oggi hai la possibilità di allungare le mani su un proiettore da 6.500 lumen (modello QAK V08) approfittando di uno sconto interessante su Amazon.

Proiettore (fino a 270 pollici) in sconto su Amazon

È accompagnato da tutte le porte di connessione necessarie: HDMI (il cavo è incluso), VGA e USB oltre ai jack audio per il collegamento di altoparlanti esterni (ci sono comunque le casse integrate). In dotazione anche il telecomando per controllare in modo semplice qualsiasi funzionalità. Il rapporto di contrasto da 8000:1 garantisce una qualità elevata delle immagini, per dare il meglio con i servizi di streaming così come con le console (PlayStation, Xbox ecc.), senza dimenticare la possibilità di inserire una pendrive e riprodurre direttamente i contenuti caricati. Puoi consultare tutti gli altri dettagli nella descrizione completa del prodotto.

Questo proiettore può dar vita a un grande schermo da 270 pollici, con la diagonale che varia a seconda della distanza dal telo o dalla parete. Quanto costa? Meno di quello che pensi: il prezzo finale di soli 67,99 euro lo rende un vero affare, per un 2022 di intrattenimento in maxi formato.