Tablet Android a meno di metà prezzo (-52%)

Stai cercando un tablet per guardare video e film in streaming, navigare, fare videochiamate o giocare? Dai un'occhiata a quello proposto oggi su Amazon con uno sconto del 52% sul prezzo di listino (modello TYD109). La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita.

L'occasione di oggi su Amazon è questo tablet Android

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: display Full HD da 10,1 pollici ricoperto da un resistente vetro temperato, processore deca core MTK6797, 4 GB di RAM, memoria interna da 64 GB espandibile con schede microSD fino a 128 GB, fotocamere da 13 e 8 megapixel, WiFi, Bluetooth, GPS, slot per due schede SIM così da potersi connettere a Internet in mobilità su reti 4G-LTE, altoparlanti stereo, jack audio da 3,5 mm, porta USB-C e batteria capiente da 8.000 mAh. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Basato sul sistema operativo Android e compatibile con tutte le applicazioni in download su Google Play Store (incluse Netflix, Prime Video, Disney+ e così via), questo tablet oggi può essere tuo al prezzo di soli 108,88 euro invece di 228,00 euro come da listino.

Se collegato in modalità wireless a una tastiera Bluetooth può anche diventare un piccolo laptop da utilizzare per l'editing dei documenti e la gestione della posta elettronica.