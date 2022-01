SiteGround: hosting ideale per WordPress con sconti fino al 69%

Un hosting per WordPress deve garantire alcune caratteristiche affinché tale piattaforma possa essere sfruttata al meglio.

Le performance elevate, senza ombra di dubbio, sono un modo per trattenere visitatori sulla propria pagina Web, ma non è l'unico parametro da valutare. Anche la sicurezza, visti i numerosi pericoli informatici presenti in rete, è essenziale ma tutt'altro che scontata.

Questa poi, va accompagnata da un'adeguata assistenza, in grado di operare prontamente in caso di problemi tecnici legati a sito e hosting. Ma è davvero possibile trovare un servizio hosting capace di garantire tutto ciò a un prezzo accettabile?

Tra le migliori piattaforme del settore, merita senza ombra di dubbio una citazione SiteGround, azienda nata nel 2007 in Bulgaria. A testimoniare il successo di questa azienda vi sono i numeri: con circa 2 milioni di siti hostati in tutto il mondo.

A rendere ancora più interessanti i servizi di SiteGround vi sono i recenti sconti del 69% offerti dall'azienda stessa. Andiamo dunque ad analizzare quanto questi possono essere convenienti.

SiteGround: una garanzia nell'ambito degli hosting WordPress

Quando si parla di SiteGround si fa riferimento a un hosting ideale per WordPress che permette di scegliere tra 3 diverse opzioni proposte.

Il piano base, denominato StartUp, include un dominio gratuito e 10 GB di spazio Web disponibile, inclusi certificati SSL ed eventuale migrazione gratuita. Si tratta di un'ottimo modo per iniziare la propria avventura online attraverso un singolo sito.

Chi ha maggiori necessità, può affidarsi al pacchetto GrowBig, che propone ben 20 GB di spazio Web, un sistema di Backup on Demand avanzato e l'ottimizzazione dei codici PHP. La possibilità di ospitare siti Web illimitati, denota come questa soluzione sia adatta a chi ha già una certa manualità con la gestione di WordPress.

Infine, per i webmaster più consumati, vi è la soluzione GoGeek. In questo caso, si parla di 40 GB di spazio Web, di gestione del sito in white-label e di un sistema staging + creazione di archivi Git.

Ma quanto costano queste soluzioni? Qui arriva il lato interessante. SiteGround propone uno sconto del 69%su tutti e tre i piani. A livello pratico dunque, è possibile acquistare:

StartUp per appena 3,99 euro al mese invece di 12,99

per al mese invece di 12,99 GrowBig per solamente 6,99 euro al mese invece di 22,99

per solamente al mese invece di 22,99 GoGeek al prezzo scontato di 10,79 euro al mese invece di 34,99

Un'opportunità imperdibile dunque per chi ha necessità di un hosting veloce, affidabile e con un ottimo supporto.