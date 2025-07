Samsung Galaxy S27 Ultra: forse avrà una fotocamera in meno

Il Samsung Galaxy S27 Ultra, il gioiellino della gamma top di smartphone del colosso sudcoreano che sarà lanciato tra due anni, potrebbe portare in dote una fotocamera in meno rispetto al modello attualmente in carica. Ciò non significa però una digressione. Si tratta piuttosto di una semplificazione, resa possibile grazie all’evolversi della tecnologia.

Samsung Galaxy S27 Ultra: addio a una fotocamera tele

I Galaxy S Ultra proposti negli ultimi anni sfruttano un sensore da 200 MP realizzato internamente da Samsung stessa, l’ISOCELL HP2, che sul prossimo Galaxy S26 Ultra sarà ancora disponibile, ma con ogni probabilità per l’ultima volta.

Stando infatti a quanto dichiarato dal noto leaker Ice Universe, generalmente considerato abbastanza affidabile, il Samsung Galaxy S27 Ultra passerà a un sensore Sony, sempre da 200 MP, ma di dimensioni più grandi, presumibilmente nel formato 1/1,1”.

Poiché più grande è il sensore e maggiore è la luce in entrata e, di conseguenza, migliore è la qualità delle foto scattate, questa modifica da parte di Samsung potrebbe permettere all’azienda di abbandonare una delle due fotocamere tele, più precisamente quella più ravvicinata con zoom 3X, e lasciare solo quella più spinta.

L’idea sarebbe di usare gli step di zoom in sensor intermedi del sensore principale, la cui qualità ultima dovrebbe essere più che sufficiente a non far avvertire l’assenza di una delle due tele.

La semplificazione dovrebbe altresì consentire al colosso sudcoreano di risparmiare spazio, il che, unitamente alla rimozione della S Pen, potrebbe andare a vantaggio della batteria e quindi dell’autonomia complessiva del dispositivo. In buon sostanza, il gioco potrebbe decisamente valere la candela.