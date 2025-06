Samsung Galaxy S27 Ultra: addio alla S Pen integrata

La decisione presa da Samsung di rimuovere le funzionalità Bluetooth della S Pen con il lancio del Galaxy S25 Ultra ha creato parecchio malcontento tra gli appassionati, ma ha anche spianato la strada alla possibilità che in futuro l’accessorio in questione possa continuare a perdere di importanza per lo smartphone di punta della sudcoreana e le ultime indiscrezioni, precisamente quelle relativa al Samsung Galaxy S27 Ultra, sembrano confermare la cosa.

Samsung Galaxy S27 Ultra senza S Pen Integrata

Andando più nello specifico, nelle scorse ore è emersa una nuova voce secondo cui il prossimo Samsung Galaxy S27 Ultra potrebbe segnare l’inizio concreto della fine della S Pen, in quanto lo slot dedicato verrà rimosso dal dispositivo.

Ricordiamo che tutti i dispositivi Galaxy Note, da cui i Galaxy S Ultra hanno eredito alcune funzioni, pennino compreso, avevano uno slot dedicato per la S Pen. Quando Samsung ha interrotto la serie Galaxy Note e traslandola sui Galaxy S Ultra, ha mantenuto lo slot per lo stilo, sebbene le caratteristiche della S Pen non siano più quelle di una volta.

La direzione sembra quindi chiara: Samsung vorrebbe lasciare maggiore spazio a efficienza e portabilità sugli smartphone, relegando la S Pen e le sue funzioni principali a dispositivi dagli schermi più grandi, che si prestano maggiormente a questo genere di accessori.

Ad ogni buon conto, non è da escludere l’ipotesi che il colosso di Seoul possa optare per un approccio differente: lasciare comunque attivo il supporto alla S Pen sul Samsung Galaxy S27 Ultra, ma vendere lo stilo separatamente e magari proporre una custodia ad hoc per riporlo insieme al dispositivo.