Il Samsung Galaxy S25 Ultra non supporta la S Pen Bluetooth

La nuova gamma di smartphone Galaxy S25 che è stata da poco presentata sta attirando in modo particolare l’attenzione degli utenti per le specifiche dei dispositivi e le innovative feature offerte. In tutto ciò, però, occorre tenere presente che la S Pen del Samsung Galaxy S25 Ultra non supporta la funzionalità Bluetooth. Ciò significa che non è possibile fare uso delle Air gesture, avviare le app, controllare la musica, scorrere le foto o utilizzare la S Pen come pulsante di scatto remoto della fotocamera.

Samsung Galaxy S25 Ultra: niente S Pen con Bluetooth

Questa decisione da parte di Samsung è riconducibile, in base a quanto dichiarato dalla stessa azienda, al fatto che coloro che facevano uso di queste funzionalità della S Pen erano in netta minoranza. La sudcoreana si è appellata anche al taglio dei costi, sebbene questa mossa non abbia portato a una riduzione dei prezzi, visto e considerato che il modello base del Samsung Galaxy S25 Ultra presenta lo stesso prezzo del Galaxy S24 Ultra dello scorso anno.

Da tenere presente che tutto questo gran parlare attorno alla S Pen e al nuovo modello Ultra della serie Galaxy 25 ha avuto inizio con la pubblicazione di un post sul blog Insights di Samsung che ha generato un pò di confusione. Nel post, infatti, veniva menzionato il fatto che gli utenti potevano acquistare la S Pen Bluetooth separatamente e usarla con il Samsung Galaxy S25 Ultra per godere di tutte le funzionalità offerte da essa.

Adesso, però, Samsung ha confermato ufficialmente alla redazione di Android Authority che il post sul blog contiene un errore e che l’ultimo Galaxy Ultra non supporta le interazioni Bluetooth S Pen, indipendentemente dal modello di S Pen adoperato, inclusa la S Pen Pro. Il blog è stato ora aggiornato, con la sezione fuorviante rimossa del tutto.