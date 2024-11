Cinema da 75" 4K con questa smart TV TCL,al Black Friday è regalata

Se vuoi dare il benvenuto a un televisore spettacolare nel tuo salotto, ho trovato il modello che fa al caso tuo. La magnifica TCL 75T8B è una smart TV con pannello QLED da 75 pollici e risoluzione avanzata che ti fa godere di televisione e streaming senza mai scendere a compromessi. Con design ultra moderno e struttura Slim, porti un pezzo da 90 direttamente a casa. Puoi acquistarla a soli 799,90€ su Amazon con uno sconto del 31% che ti viene fornito dal Black Friday 2024. Puoi scegliere anche eventuali servizi accessori come il ritiro dell’usato e usufruire dell’assistenza clienti specializzata.

TCL 75T8B, la smart TV che in casa fa la differenza

Ogni volta che ti siederai sul tuo sofà potrai sentirti come al cinema. In fin dei conti con un 75 pollici come TCL 75T8B l’esperienza non può che essere la medesima. Qualità eccelsa per questa Smart TV che ti mette a disposizione qualunque applicazione ma non solo, anche tanta risoluzione e audio spettacolare.

Il modello 2024 monta un pannello QLED dai colori brillanti e intensi con una qualità 4K Ultra HD che non ignora neanche un singolo dettaglio. Hai in aggiunta tecnologia come il Dolby Vision e l’ HDR Pro che vanno a enfatizzare ancora di più la qualità. In più il refresh rate del pannello è fissato a 144hz per poterlo sfruttare anche per il Gaming.

Il sistema montato è Google TV che ti offre applicazioni per lo streaming e tanto altro. Inoltre trovi già integrati sia Google Assistant che Amazon Alexa per poter gestire qualunque aspetto tramite comandi vocali.

Un occhio di riguardo è stato offerto anche all’audio che è dotato di tecnologia ONKYO 2.1 con Dolby Atmos per non lasciare neanche un dettaglio al caso.

A soli 799,90€ su Amazon, TCL 75T8B e la Smart TV da 75 pollici da non farsi scappare. Apri la pagina e aggiungila al carrello per approfittare dello sconto del 31% regalato dal Black Friday 2024.

