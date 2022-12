Il cinema a Natale: mini proiettore, MAXI SCONTO

Film, serie TV, partite e show in grande formato, grazie al mini proiettore YOTON Y3 in grado di mostrare immagini con diagonale fino a 120 pollici su qualsiasi telo o parete. Oggi il dispositivo è proposto in forte sconto su Amazon, con disponibilità e consegna immediata: un regalo perfetto per Natale, adatto anche ai più piccoli.

Lo sconto Amazon sul mini proiettore YOTON Y3

È portatile, grazie alle sue dimensioni compatte (13,6x11x5,8 centimetri), con un peso che si attesta a soli 420 grammi. Queste le connessioni disponibili: porta USB, ingresso HDMI (per console, Chromecast e lettori di ogni tipo) e uscita jack audio da 3,5 millimetri. Per tutti gli altri dettagli a proposito di caratteristiche e funzionalità è possibile fare riferimento alla descrizione completa del prodotto.

In questo momento, il mini proiettore YOTON Y3 è acquistabile al prezzo finale di soli 59,99 euro invece di 89,99 euro come da listino, con uno sconto di 30 euro.

È un regalo di Natale? Ricordiamo che Amazon ha esteso il periodo utile per effettuare il reso degli articoli acquistati: ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2023. Tutti i dettagli nella pagina dell’iniziativa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.