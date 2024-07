Circle to Search arriva nel browser di Chrome e Chrome OS

Dopo Android (e anche iOS con una scorciatoia), Circle to Search – ufficialmente ” Drag to search” – arriva su Chrome/Chromebook desktop con un’icona di Google Lens molto evidente.

Per attivare Circle to Search sui Chromebook, basta toccare la nuova icona di Google Lens nella barra degli indirizzi accanto alla stella del segnalibro. Google chiederà quindi di “Selezionare qualsiasi cosa da cercare con Google Lens” e apparirà lo stesso simpatico luccichio di Android.

Il cursore si trasforma in un puntatore con una lente ” Drag to search” (Trascina per cercare) che presenta anche l’icona di Lens. Poi è sufficiente toccare due volte per selezionare, con la possibilità di regolare il riquadro a posteriori. I risultati appaiono direttamente in un pannello laterale di Google Lens.

Dopo mesi di sviluppo nascosto nelle versioni beta, la funzione Circle to Search di Google Lens è ora visibile e testabile nelle versioni beta 127 di ChromeOS e 128 di Chrome. Infatti, Circle to Search è già menzionata nella pagina “Novità” della versione 128 beta di Chrome, il che significa che questa funzionalità potrebbe presto arrivare nella versione stabile di Chrome.

Google Lens su Chrome, ricerche visive ovunque senza cambiare scheda

Con Google Lens integrato in Chrome, è possibile fare ricerche visive in modo semplice su qualsiasi contenuto visualizzato nel browser, come video, presentazioni, immagini sulle pagine web ecc. Basta utilizzare la funzione Circle to Search per evidenziare un oggetto o un’area di interesse in un contenuto visivo aperto in Chrome.

Google Lens analizzerà quella porzione e mostrerà direttamente nella scheda i risultati della ricerca, senza dover passare ad altre app o pagine. In questo modo, restando nella stessa scheda di Chrome, si può trovare facilmente informazioni aggiuntive su ciò che si sta guardando, per poi riprendere la navigazione.

Su Windows/Mac, l’icona di Lens non compare nella barra degli indirizzi. Piuttosto, il menu di overflow ospita una nuova opzione “Search with Google Lens” che si può appuntare insieme ad altre scorciatoie del pannello laterale per un accesso permanente.

Come usare Google Lens su Chrome