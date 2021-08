Cloud: Epsagon è la nuova acquisizione annunciata da Cisco

Ancora un'acquisizione messa a segno da Cisco, o meglio, annunciata: questa volta tocca a Epsagon, realtà fondata nel 2018 con sede a New York, la cui attività si concentra sul semplificare lo sviluppo delle applicazioni cloud (fonte LinkedIn).

Non è stata resa nota l'entità dell'investimento economico messo sul piatto per portare a termine con successo la trattativa, ma secondo Globes sarebbe pari a 500 milioni di dollari.

Cisco is excited to announce our intent to acquire @epsagon, who’s tech and talent align to our vision of delivering better performance to our customers through full-stack observability. Read more from EVP @lizcentoni: https://t.co/RO0gg5F9FB

