Cisco per gli insegnanti: Docenti Connessi e Sicuri

Un’iniziativa messa in campo da Cisco con l’obiettivo dichiarato di innovare e potenziare le competenze digitali degli insegnanti: questo è Docenti Connessi e Sicuri. Il progetto si concretizza con una serie di webinar e corsi che gli interessati potranno seguire in modo del tutto gratuiti.

Webinar e corsi da Cisco, per gli insegnanti

Un percorso formativo che nasce nel quadro del nuovo Protocollo di Intesa siglato con il Ministero dell’Istruzione nel mese di gennaio. Prende vita dalla consapevolezza che solo il 36% degli individui in Italia è in grado di usare Internet in modo complesso e diversificato, mentre in paesi a noi vicini come Francia o Spagna la percentuale supera il 50% (fonte OCSE).

Il programma formativo offerto da Cisco ai docenti si compone di tre webinar ai quali sono legati tre corsi di approfondimento. La partecipazione all’intero programma è totalmente gratuita. I webinar sono erogati in modalità online da esperti Cisco o da un Partner di Cisco, mentre i corsi sono erogati sempre in modalità online in autoapprendimento.

Di seguito i dettagli relativi ai tre appuntamenti in programma, mentre per l’iscrizione è possibile far riferimento al sito ufficiale.