Persone, digitale e sostenibilità: i tre pilastri della strategia di Cisco Italia

Il valore delle persone, la trasformazione digitale a la sostenibilità. Sono questi i tre pilastri che sorreggono la visione di Gianmatteo Manghi, da qualche settimana impegnato nel suo nuovo ruolo di Amministratore Delegato di Cisco Italia.

Ci aspetta il periodo di cambiamento più veloce di sempre: l’Italia dei prossimi anni sarà profondamente diversa. L’accelerazione della digitalizzazione e l’affermazione della sostenibilità, in un quadro europeo che amplifica e supporta queste trasformazioni per fondare su di esse il rilancio, avrà un impatto senza precedenti. Con il nostro lavoro, che è fare innovazione tecnologica, possiamo dare un contributo concreto per uno sviluppo economico e sociale equo, tenendo fede alla nostra missione che è creare un futuro più inclusivo, per tutti.