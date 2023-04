Citadel: come vedere la serie in streaming gratis

Sono disponibili da oggi i primi due episodi della nuova serie prodotta da Amazon: si chiama Citadel ed è fortemente consigliata agli amanti dei thriller e del genere legato allo spionaggio. È già possibile guardarli in streaming gratis su Prime Video per tutti coloro in possesso di un abbonamento Prime attivo.

Guarda in streaming la nuova serie Citadel

Senza anticipare troppo per non rovinare la sorpresa, ci limitiamo a raccontare che la trama è costituita dall’intreccio di più storie, con una solida componente action e una narrazione definita emozionale dagli stessi autori. Di seguito la sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer ufficiale in italiano.

Otto anni fa Citadel, agenzia di spionaggio indipendente, è stata distrutta da una nuova organizzazione, Manticore. Gli agenti Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas), a cui hanno eliminato i ricordi, si sono salvati a stento. Otto anni dopo un ex collega di Mason, Bernard Orlick (Stanley Tucci), gli chiede aiuto per impedire che Manticore crei un nuovo ordine mondiale.

A interpretare i personaggi principali sono i Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas. Fanno parte del cast di attori anche Stanley Tucci, Lesley Manville, Osy Ikhile, Ashleigh Cummings, Roland Møller e Caoilinn Springall. Il rating assegnato al contenuto è 16+. I nuovi episodi saranno pubblicati ogni venerdì.

Come anticipato, la serie è in streaming gratis per chi dispone di un abbonamento al servizio Amazon Prime. È la stessa sottoscrizione che consente di beneficiare delle spedizioni gratuite per le migliaia di offerte sull’e-commerce. Se non è ancora stato fatto, è possibile attivare subito i 30 giorni di prova gratuita, annullando poi eventualmente il rinnovo prima della scadenza, così da non andare incontro ad alcuna spesa.

