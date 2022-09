Il citofono diventa smart con Ring Intercom

Ring ha annunciato un nuovo dispositivo che permette di rispondere al citofono direttamente dallo smartphone. Intercom è principalmente indicato per gli utenti che vivono in condominio, dove non potrebbe essere consentita l’installazione dei campanelli smart con videocamera. Il gadget arriverà in Italia all’inizio del 2023.

Ring Intercom: rispondi al citofono con l’app

Facciamo un esempio pratico per capire l’utilità di Ring Intercom. L’utente deve ricevere un pacco o una comunicazione importante, ma non è in casa. Se il corriere di Amazon o il postino bussa al citofono, non risponde nessuno. Utilizzando il dispositivo è possibile rispondere e aprire il portone dell’edificio da remoto.

Ring Intercom deve essere collegato al citofono esistente, ma prima occorre verificare la compatibilità. Il gadget funziona solo con i citofoni standard (non con i videocitofoni) che hanno un singolo pulsante di apertura. Integra una batteria ricaricabile tramite porta micro USB e un modulo Wi-Fi 5. Può essere fissato al muro con viti o adesivo.

Quando bussa qualcuno viene avviata una comunicazione audio bidirezionale. L’utente riceve una notifica sull’app Ring e può rispondere dallo smartphone o da un dispositivo Echo. Non viene registrata nessuna conversazione. È possibile quindi aprire il portone al corriere di Amazon o al postino.

Prossimamente sarà disponibile anche la funzionalità Utenti condivisi. Il proprietario dell’abitazione potrà consegnare le “chiavi virtuali” ad altre persone (un dog sitter, un addetto alle pulizie o altri visitatori) che potranno rispondere al citofono e aprire il portone. Ring Intercom arriverà in Italia all’inizio del 2023. Il prezzo è 169,99 euro.