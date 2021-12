CLAMOROSO Champions League: sorteggio da rifare

Il sorteggio della Champions League sarà ripetuto. Un ricorso immediatamente successivo alla pubblicazione degli accoppiamenti ha infatti portato la UEFA a considerare tale opportunità e alle 15 circa l'operazione sarà pertanto ripetuta.

Sorteggio Champions League, cosa è successo

Così l'UEFA spiega quanto accaduto:

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16. — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

A causa di un “problema tecnico” con il software di un servizio esterno, le palline usate per l'estrazione erano errate. Questo ha comportato ad un certo punto l'errato accoppiamento tra Manchester United e Villareal, creando l'imbarazzo per un accoppiamento che non avrebbe mai dovuto realizzarsi in conseguenza delle regole interne del torneo. L'Atletico Madrid ha così portato avanti un immediato ricorso (dopo essere estratto contro il Bayern) e la polemica è immediatamente divampata

Un “bug” vero e proprio, stando a quanto dichiarato dall'UEFA, che ha portato alla scelta di palline errate e quindi di un sorteggio invalidato. Il ricorso dell'Atletico è dovuto al fatto che l'errata scelta delle palline abbia comportato scelte a cascata che hanno invalidato tutte le estrazioni successive. Il Real Madrid a quanto pare vorrebbe confermato il proprio accoppiamento con il Benfica (antecedente all'errore), ma essendo tale sorteggio frutto del medesimo software, non è chiaro se l'UEFA vorrà confermare questo accoppiamento o se il sorteggio andrà rifatto in toto.

La Juventus aveva avuto in sorte lo Sporting Lisbona, mentre all'Inter era toccata l'Ajax. Ora ogni considerazione e scaramanzia va però direttamente nel cestino: per la prima volta il sorteggio (svolto in diretta streaming su Prime Video, Sky Sport e sul sito UEFA) andrà ripetuto e l'UEFA dovrà chiaramente fornire ampie spiegazioni per una gaffe di questa caratura.

Dov'è il bug

Che l'errore sia clamoroso è sotto gli occhi di tutti. Che si amplificato dall'enfasi del torneo e dalla spettacolarizzazione dell'appuntamento è altrettanto evidente.

Perché non affidare completamente il sorteggio ad un software? Il motivo sta tutto nel fatto che un software non ha la spettacolarizzazione del gesto, non ha l'enfasi della pallina nell'urna e del biglietto da aprire. L'UEFA ha così – per motivi legati alla spettacolarizzazione – deciso di affidare ad un sorteggio manuale il calendario, ma ha affidato ad un software la scelta delle palline utili ad ogni singola estrazione.

Il motivo sta nel fatto che alcuni accoppiamenti non siano possibili. Un esempio: Juventus e Inter, rispettivamente prima e seconda nei gironi di riferimento, avrebbero potuto teoricamente essere sorteggiate contro. Tuttavia una regola impedisce questo accoppiamento e il software di scelta delle palline aveva il dovere di impedire che ciò accadesse. Nel momento in cui è stato chiaro che le regole del software erano mal composte (e uno degli abbinamenti impossibili è infatti uscito dall'urna), ecco che il sorteggio è stato invalidato.

"A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica quali squadre possono giocare tra loro, si è verificato un errore materiale nel sorteggio per gli ottavi di UEFA Champions League" #UCL #UCLDraw pic.twitter.com/Tcd0g3o3k9 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) December 13, 2021

Appuntamento alle ore 15.

Aggiornamento

L'errore non sarebbe stato prettamente a livello software, ma a livello procedurale. Palline disposte da un responsabile nell'urna sbagliata, ed errori a cascata nelle procedure successive, hanno portato al sorteggio di un accoppiamento impossibile in virtù del fatto che le squadre già provenivano dal medesimo girone. Questo ed i successivi errori determina la necessità di ripetere in toto il sorteggio, anche senza dar retta al reclamo del Real Madrid che pretendeva la salvaguardia del proprio accoppiamento.

Un errore umano, dunque, e non un errore nel software. Ma un errore a maggior ragione grave, poiché frutto di una sottovalutazione del processo.

Questi gli accoppiamenti delle italiane al secondo sorteggio: