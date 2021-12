Champions League, come vedere il sorteggio gratis

La fase a gironi è terminata, si passa dunque alla fase ad eliminazione diretta: la Champions League 2021/22 entra nel vivo. Sono due le squadre italiane ancora rimaste in corsa e, benché le rivali siano ad oggi più quotate, è noto come l'eliminazione diretta sia una modalità che tiene sempre aperte le porte ad ogni sorpresa. Il sorteggio per gli ottavi sarà oggi a partire dalle ore 12 a Nyon.

Champions League: come vedere il sorteggio

Il sorteggio è in diretta in lingua originale sul sito UEFA, oppure su Sky Sport per gli abbonati al pacchetto dedicato sulla tv satellitare. Resta però anche una opzione alternativa che per molti sarà gratuita e facilmente accessibile: tutti gli abbonati Amazon Prime, infatti, potranno vedere il sorteggio gratis su Prime Video e capire così quale sarà il destino della propria squadra del cuore.

La Juventus (qualificata come prima del suo girone) inevitabilmente teme lo spauracchio PSG. L'Inter (qualificata come seconda del suo girone), per contro, può vivere a cuor leggero il sorteggio sapendo che la rivale che uscirà dalle urne sarà presumibilmente di grande spessore. La prima, però, sta faticando in campionato e arriverà a Gennaio con qualche problema di troppo; l'Inter guida oggi la Serie A, ma più volte ha dimostrato di non riuscire ad affondare il colpo contro squadre di alto rango.

Amazon Prime per vedere GRATIS il sorteggio

Chi non è abbonato ad Amazon Prime ha una alternativa ulteriore: abbonarsi ora senza costi iniziali, sapendo che il primo mese è gratuito: al termine di questa mensilità (entro la quale si potrà godere del meglio di Prime Video senza costo alcuno) si potrà decidere in comodità se proseguire con l'abbonamento o se annullarlo senza costo alcuno. Insomma: guardare oggi il sorteggio di Champions League e film per tutta la durata del periodo natalizio è cosa del tutto gratuita.

Non resta che cliccare e iniziare subito. A dita incrociate, ovviamente.