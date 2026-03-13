Clamoroso: Pokémon Pokopia è in sconto su Amazon, edizione fisica Switch 2

Anche se è uscito da pochissimo e lo sconto è basso, questo è il segnale per acquistarlo: la tua Nintendo Switch 2 freme dalla voglia di provare Pokémon Pokopia. Il gioco del franchise più famoso al mondo sta spopolando da oriente a occidente grazie al suo gameplay che soddisfa ogni genere di gamers, perché non farlo tuo? Approfitta dello sconto su Amazon del 6% e compralo subito, in edizione fisica, a soli 75€ prima che finisca di nuovo!

Pokémon Pokopia ti farà passare ore incollato alla Switch 2

Se si analizza, il gameplay di questo titolo non è nulla di nuovo e chi è amante di giochi come Animal Crossing oppure Minecraft già lo sa. Eppure ha fatto la magia: ti ammalia e ti porta a passare ore e ore in compagnia della tua Nintendo Switch 2 in modo vincente. Pokémon Pokopia è il nuovo titolo del franchise che soddisfa ogni genere di gamer, anche chi di Pokémon non ne capisce proprio nulla! In questa nuova avventura vesti i panni di un/a simpatico/a personaggio intento a scoprire, creare e soddisfare ogni genere di richiesta dei propri amici.

Cosa si fa nell’effettivo in Pokopia? Il gioco si apre con te che arrivi in un mondo disabitato e, esplorando, inizierai a scoprire tante cose. Incontrando i primi Pokémon potrai capire di cosa hanno bisogno e creare un habitat perfetto per farli stare bene, rispettando tutte le richieste e le esigenze che avranno! Infatti sarai tenuto a creare oggetti, arredi, personalizzare ogni spazio e andare all’avventura per raccogliere materiali e non solo. Il gioco è molto bello perché puoi farlo da solo oppure in compagnia grazie alla modalità multiplayer. Se lo acquisti subito, ti viene regalato anche un tappeto Ditto per arredare con più gusto gli ambienti che crei.

Anche se lo sconto è davvero piccolino, probabilmente è l'occasione giusta per acquistare la tua copia di Pokémon Pokopia. Insomma, metti in azione la tua Nintendo Switch 2 e non te ne pentirai