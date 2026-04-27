ECOVACS DEEBOT MINI: robot con aspirazione da 9000Pa e spazzole per lavaggio

Smetti di perdere tempo a pulire i tuoi pavimenti, oggi puoi avere un risultato perfetto senza sforzo e senza nemmeno spendere molti soldi. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il fantastico robot aspirapolvere e lavapavimenti ECOVACS DEEBOT MINI a soli 199 euro, anziché 299 euro.

Potresti non vederlo da mobile ma considera che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 33% e quindi adesso avrai la possibilità di risparmiare 100 euro sul totale. L’offerta è a tempo e quindi potrebbe scadere a breve, ragion per cui devi essere rapida. Inoltre puoi pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

ECOVACS DEEBOT MINI a questo prezzo non ha rivali

Di robot aspirapolvere e lavapavimenti ce ne sono tantissimi in commercio ma in questo momento l’ECOVACS DEEBOT MINI ha un rapporto qualità prezzo imbattibile. È dotato innanzitutto di una aspirazione potente da 9000 Pa e quindi è in grado di raccogliere tutto lo sporco sul pavimento senza tralasciare nulla. Inoltre con le due spazzole che strofinano il pavimento fino a 180 volte al minuto pulisce perfettamente anche le macchie più ostinate.

Possiede sensori avanzati radar LDS e laser frontali per riuscire ad evitare gli ostacoli lungo il percorso e non cadere dalle scale. Inoltre è in grado di mappare accuratamente le stanze pianificando il percorso migliore. La stazione inclusa offre diverse funzioni come l’asciugatura ad aria calda e lo svuotamento automatico della polvere. Ha poi un’ottima autonomia, il ritorno in automatico alla base di ricarica quando sta per esaurirsi e lo potrai controllare con l’app dedicata.

Non tardare perché un’occasione del genere è davvero interessantissima ed è un peccato perderla. Quindi vai ora su Amazon e acquista il tuo ECOVACS DEEBOT MINI a soli 199 euro, anziché 299 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.