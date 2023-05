Scoprite Clapper, il TikTok pensato apposta per i boomer

TikTok è indubbiamente il social network più usato al mondo, a oggi, e non conta della stessa quantità di utenti inattivi visibile all’interno di Facebook. Tuttavia, la maggior parte degli over-40 che cerca di approcciarsi a tale piattaforma fatica molto a comprenderne il funzionamento e a adattarsi a un umorismo che non gli appartiene. Per questo motivo, un gruppo di sviluppatori ha creato Clapper, un’alternativa a TikTok concepita appositamente per gli adulti, ovvero per i cosiddetti “boomer”.

Clapper sfida TikTok con un altro target

La piattaforma di social media in questione, fondata da Edison Chen, mira a fornire un luogo in cui gli adulti – da intendere come “generazioni più anziane” rispetto a quelle che popolano TikTok, come detto dallo stesso Chen – possano sentirsi più a proprio agio, esprimendosi liberamente. A oggi Clapper viene elencato come app utenti 17+, ma l’età media sembra aggirarsi tra i 35 e i 55 anni.

Una volta scaricata l’app, essa propone agli utenti una serie di “comunità”, dagli amanti dei barbecue a quelli della pesca, passando per centinaia di altre passioni. Dunque, gli utenti possono filtrare i video sulla base delle comunità e della propria posizione geografica.

Clapper a oggi è una delle app più in crescita su App Store per Google, è gratuito da usare e non ha alcuna pubblicità. Inoltre, i creator non vengono pagati per le visual e non ci sono contenuti NSFW (Not Safe For Work). Insomma, si tratta di un social “per adulti” nel senso più elementare e innocente del termine.

Dal lancio nel 2020, Clapper è passata da 10.000 utenti attivi su base quotidiana a 300.000 circa, approdando in ben 40 Paesi. Tuttavia, il vero intento non è quello di sfidare TikTok. Ecco cosa ne pensa Edison Chen:

“Rispettiamo ciò che TikTok è nell’economia dei creator. Non la consideriamo una competizione diretta poiché siamo più basati sulla comunità. Non stiamo creando per tutti.”