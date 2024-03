Claude 3 vs GPT-4 Turbo: intelligenze artificiali a confronto

L’evoluzione dell’intelligenza artificiale, con le sue continue innovazioni, genera inevitabilmente una competizione tra le nuove proposte del settore. Da un lato, si presentano una vasta gamma di strumenti gratuiti che permettono un accesso senza alcun investimento iniziale. Dall’altro, i servizi a pagamento offrono funzionalità avanzate o minori limitazioni, attirando così l’attenzione del pubblico. Questo panorama in costante cambiamento porta gli utenti a interrogarsi se investire sulle versioni a pagamento dell’AI. Tra le ultime novità, per quanto riguarda i modelli avanzati dell’AI, emerge Claude 3 di Anthropic, rilasciato di recente in tre varianti: Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet e Claude 3 Opus, quest’ultima la più potente.

Claude 3 e le sue funzionalità

Claude 3, progettato per competere con modelli consolidati nel campo dell’intelligenza artificiale, aspira a essere il migliore. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, le funzionalità di Claude3, in particolare della variante Opus, il modello più potente, riescono a superare GPT-4 in alcuni settori, distinguendosi così dagli altri modelli avanzati presenti sul mercato. Anche se, sembra che siano stati condotti alcuni confronti tra Claude 3 Opus e GPT-4, senza prendere in considerazione GPT-4 Turbo, il modello più potente di OpenAI.

Ad esempio, il modello Claude 3 Opus mostra una conoscenza di livello universitario, con un punteggio compreso tra l’86,8% e l’86,4%, e ottimi risultati anche per il ragionamento di livello professionale e la matematica scolastica. Questo è un risultato interessante, poiché le differenze tra Claude 3 e GPT-4 evidenziano la potenza e la capacità di Claude 3 di affrontare e potenzialmente superare i compiti in cui GPT-4 ha mostrato dei limiti. Tuttavia, secondo alcuni test, non è sempre così per tutte le richieste. Inoltre, per capire realmente quale sia il modello migliore, è necessario confrontare entrambi i modelli avanzati con diversi test. Questo perché, sebbene entrambi offrano un’ottima qualità a livello creativo e logico, tra le altre cose, le risposte reali mettono in luce le rispettive differenze.

Claude 3 la potenza di Opus

In entrambi i casi, si tratta di due potenti modelli avanzati di intelligenza artificiale, ma quali sono le vere differenze? Mettendo Claude 3 Opus, disponibile per gli abbonati a Claude Pro, e GPT-4 Turbo, a pagamento su ChatGPT Plus, di fronte alle stesse domande, è possibile valutare le capacità e il livello di risposta per ottenere la tanto ricercata risposta.

Anche se, oltre ai test e alle informazioni sui relativi modelli, è necessario analizzare anche le qualità che Anthropic attribuisce al suo modello Opus, il più avanzato tra quelli di Claude 3. Questo modello presenta livelli di comprensione e fluidità quasi umani in compiti complessi, capacità di analisi e previsione superiori e la possibilità di creare contenuti sfumati. Inoltre, Claude è capace di generare codice e di conversare in lingue diverse dall’inglese, come lo spagnolo, il giapponese e il francese.

Claude 3 Opus vs GPT-4 Turbo i test

Affrontando domande di logica, che possono essere sia semplici che complesse, Claude 3 Opus riesce a fornire una risposta corretta ma senza approfondire i dettagli, limitandosi a dare il risultato senza spiegare il ragionamento dietro di esso. In sintesi, Claude 3 risponde in modo corretto ma diretto. D’altra parte, GPT-4 Turbo risponde correttamente alla stessa domanda, ma a differenza di Claude 3 Opus, espande la sua risposta specificando il ragionamento che lo ha condotto al risultato. Questo dettaglio, apparentemente non banale, rende GPT-4 più utile, specialmente se si desidera comprendere e ottenere una spiegazione dettagliata e approfondita.

Anche se Claude 3 fornisce risposte senza errori, tende a essere più sintetico nelle risposte a domande di ragionamento, il che potrebbe rivelarsi un limite. Non generando grossi errori, la scelta del modello di intelligenza artificiale più adatto può variare notevolmente a seconda del tipo di risposta ricercata. Claude 3 offre risposte corrette ma concise e dirette, mentre GPT-4 fornisce risposte corrette accompagnate da una guida dettagliata del processo.

Claude 3 Opus e la creatività

Spostando l’attenzione sulla creatività e tralasciando la logica, si può esaminare la natura delle risposte quando si tratta di una richiesta che necessita di un elevato grado di creatività, come la composizione di una narrazione, un brano musicale o qualsiasi altro testo che segue direttive specifiche.

In questo contesto, le differenze sono minime: entrambi i modelli generano testi corretti, non sempre originali, ma comunque in grado di soddisfare la richiesta. In questo ambito, non ci sono differenze significative se non piccole sfumature dialettiche o la scelta di determinati stili narrativi. Tuttavia, a parte questi dettagli, entrambi forniscono risposte valide. Tuttavia, anche in questo caso, Claude 3 Opus tende a essere molto sintetico o comunque più breve rispetto a GPT-4. A seconda delle esigenze personali, GPT-4 risulta più completo e dettagliato, offrendo una maggiore ricchezza nelle risposte creative.

Codice e visione multimodale: i due modelli a confronto

Per quanto riguarda la generazione dei codici, Claude 3 Opus, seguendo una specifica richiesta, non solo è in grado di generare il codice richiesto, ma riesce anche a spiegare il funzionamento del codice. In questo ambito, si osserva una differenza significativa nelle tempistiche: il codice prodotto da Claude 3 Opus viene eseguito in minor tempo rispetto a quello generato da GPT-4, anche se va precisato che il tempo varia notevolmente in base al tipo di codice da generare.

Inoltre, per quanto riguarda la visione multimodale, entrambi i modelli, Claude 3 e GPT-4, affrontano con successo un test che richiede loro di comprendere le informazioni generali di uno schema specifico, come ad esempio un grafico sull’andamento di un’azienda. Entrambi i modelli sono in grado di cogliere i punti cruciali della richiesta. In particolare, Claude 3 Opus analizza le immagini focalizzandosi sull’azienda e sui movimenti dei prezzi, fornendo risposte concrete e concise. D’altra parte, GPT-4 fornisce le stesse informazioni di Claude 3 ma con maggiori dettagli e completezza.