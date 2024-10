A Claude è stato dato accesso a Minecraft e ha costruito una villa

L’ultima versione del modello di intelligenza artificiale di Anthropic, Claude 3.5 Sonnet, ha dimostrato una notevole versatilità nell’affrontare una sfida inaspettata: progettare e costruire una villa all’interno del popolare videogioco Minecraft. Nonostante l’assenza di un addestramento specifico per questo compito, Claude 3.5 ha dato prova di creatività e capacità di ragionamento, realizzando una struttura articolata e dettagliata.

L’impresa di Claude 3.5 è stata resa possibile grazie all’iniziativa dell’utente X Adonis Singh, che ha sfruttato un progetto esistente chiamato Mindcraft. Questa piattaforma consente ai modelli linguistici di grandi dimensioni di interagire con Minecraft attraverso comandi testuali, in modo simile ai giochi MUD basati su testo degli anni ’90. Mindcraft funge da interprete tra l’output del modello di intelligenza artificiale e i comandi corrispondenti all’interno dell’ambiente di gioco.

Tried a much larger build project with 3.6 sonnet.

Told it to create a massive mansion step by step.

My pc nearly crashed lol pic.twitter.com/fQyqSzmh0V

— adi (@adonis_singh) October 27, 2024