eSIM: ottieni il tuo piano gratuito da 100 MB con GigSky

Non serve nemmeno la carta di credito: ottieni subito la tua eSIM con 100 MB di dati, grazie all’offerta di GigSky. Devi solo scegliere la destinazione del mondo in cui la utilizzerai, nient’altro. Deciderai poi con calma, una volta arrivato, se passare a un piano premium oppure se organizzarti in altro modo. L’installazione e la configurazione iniziali sono molto semplici.

GigSky ti regala l’eSIM da 100 MB per viaggiare

Il servizio è disponibile in oltre 200 paesi di tutto il pianeta: dagli Stati Uniti al Regno Unito, dal Giappone al Brasile, passando per Messico, Canada, Cile, India, Grecia e Nuova Zelanda. L’unico requisito da soddisfare è il possesso di smartphone o tablet compatibili: lo puoi verificare sulle pagine del sito ufficiale. In caso di necessità, potrai contare sull’assistenza clienti in diretta, ogni volta che ne avrai bisogno, raggiungibile 24/7/365. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

Prendiamo come esempio gli Stati Uniti. Oltre ai 100 MB di dati gratis, per te ci sono piani premium a partire da soli 4,49 euro per 1 GB da utilizzare entro 7 giorni, al massimo della velocità. Preferisci poter contare sul traffico illimitato? Nessun problema, con soli 11,99 dollari non dovrai preoccupartene per i 3 giorni successivi all’attivazione. E se invece hai la fortuna di poter girare il mondo, da 16,99 dollari c’è la formula settimanale che non prevede limitazioni territoriali.

Non è tutto. Per i titolari di una carta Visa sono previsti altri vantaggi, come un quantitativo di dati gratuito. Fai un salto sul sito di GigSky per scoprire come approfittare anche di questo benefit legato alla eSIM. C’è poi un programma referral che ti permette di ottenere credito semplicemente segnalando il servizio a un amico, facendoglielo conoscere.