Claude di Anthropic, in arrivo la modalità vocale

Il chatbot Claude di Anthropic si prepara ad acquisire una nuova abilità: la capacità di parlare e ascoltare. Secondo Bloomberg, l’azienda californiana è al lavoro sulla modalità vocale che permetterà agli utenti di conversare a voce con l’assistente AI.

La modalità vocale sbarca su Claude di Anthropic

La nuova modalità vocale di Claude non si limiterà a un solo accento. Gli utenti potranno scegliere tra tre diverse voci (in inglese), ognuna con il suo stile e carattere: Airy dal tono etereo, Mellow dal tono rilassato e Buttery dal tono avvolgente. Insomma, Claude saprà adattarsi ai gusti degli utenti.

L’arrivo della funzione vocale non è esattamente una novità. Mike Kreiger, chief product officer di Anthropic, aveva già accennato all’esistenza di prototipi interni in un’intervista al Financial Times. Ora, grazie alla scoperta del ricercatore di app M1Astra, che ha scovato dei riferimenti alla modalità vocale nell’app iOS di Anthropic, e alla conferma di Bloomberg, sappiamo che il lancio potrebbe essere imminente.

Anthropic sfida OpenAI

Nata da una costola di OpenAI, Anthropic si sta affermando come uno dei rivali più agguerriti. Con un piano da 200 dollari al mese per i power user e un nuovo strumento di ricerca basato sull’AI, l’azienda di San Francisco si sta affilando le unghie… Al momento La ricerca web è disponibile solo per gli utenti a pagamento negli Stati Uniti. Ma l’azienda ha assicurato che la funzione arriverà presto anche per gliutenti gratuiti e in altri paesi.