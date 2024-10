Claude di Anthropic può scrivere ed eseguire codice JavaScript

Dopo il rilascio dell’aggiornamento di Claude 3.5 Sonnet e del nuovo Claude 3.5 Haiku, Anthropic ha annunciato l’introduzione di un nuovo strumento di analisi integrato in Claude. Questa nuova funzionalità consentirà al chatbot di fornire risposte matematicamente precise e riproducibili, oltre a creare visualizzazioni interattive dei dati attraverso Artifacts.

Claude di Anthropic può generare codice JavaScript

Sfruttando le capacità di codifica all’avanguardia di Claude 3.5 Sonnet, questo nuovo strumento di analisi permette a Claude di scrivere ed eseguire codice JavaScript per elaborare dati, condurre analisi e produrre insights. In base alle richieste degli utenti e ai file di input forniti, Claude può ora elaborare sistematicamente i dati attraverso diverse fasi, come la pulizia, l’esplorazione e l’analisi passo dopo passo, fino a raggiungere il risultato desiderato.

Il team di Anthropic ha sottolineato come questo nuovo strumento di analisi di Claude possa rivelarsi utile in una varietà di scenari, ad esempio:

Marketing : caricando i dati sulle interazioni dei clienti lungo il funnel, Claude può identificare opportunità per aumentare le conversioni;

: caricando i dati sulle interazioni dei clienti lungo il funnel, Claude può identificare opportunità per aumentare le conversioni; Vendite : fornendo i dati di vendita globali, Claude può generare report analitici sulle performance per paese;

: fornendo i dati di vendita globali, Claude può generare report analitici sulle performance per paese; Product management: con i dati sul coinvolgimento degli utenti, Claude può supportare la pianificazione di attività e priorità di sviluppo.

Engineering : analizzando i log prestazionali dei server, Claude può individuare aree di ottimizzazione dell’infrastruttura;

: analizzando i log prestazionali dei server, Claude può individuare aree di ottimizzazione dell’infrastruttura; Finanza: elaborando i dati finanziari mensili, Claude può può generare report che presentano visivamente trend e metriche chiave utili per previsioni e pianificazione strategica.

Disponibilità del nuovo strumento di analisi di Claude

Il nuovo strumento di analisi è attualmente disponibile in anteprima per tutti gli utenti di Claude. Anthropic ha anche annunciato una beta sperimentale dell’API chiamata “computer use”, che permetterà a Claude di controllare le schermate del PC e di intraprendere azioni per conto dell’utente.