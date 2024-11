Claude di Anthropic si adatta allo stile di scrittura personale

Claude di Anthropic sta per diventare ancora più versatile grazie all’introduzione di una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di avere un maggiore controllo sul modo in cui il chatbot risponde a diversi compiti di scrittura.

Questi nuovi stili di scrittura personalizzati, disponibili per tutti gli utilizzatori di Claude, consentono di addestrare il sistema a replicare il proprio stile comunicativo o di selezionare tra opzioni predefinite per regolare rapidamente il tono e il livello di dettaglio delle risposte.

Personalizzare Claude con il proprio stile di scrittura

L’obiettivo di questo aggiornamento è rendere le risposte del chatbot più personalizzate e naturali, adattandole a contesti specifici come la redazione di documenti tecnici dettagliati o di email professionali. Tre stili preimpostati sono già disponibili: Formale per un testo “chiaro e raffinato“, Conciso per risposte più brevi e dirette, ed Esplicativo per risposte di tipo didattico che richiedono ulteriori dettagli.

Ma la vera novità sta nella possibilità di generare stili personalizzati, addestrati per imitare altre caratteristiche di scrittura. Secondo Anthropic, gli utenti dovranno semplicemente caricare su Claude dei campioni di contenuti che riflettono il loro modo di comunicare preferito, per poi istruire il chatbot su come replicare quello specifico stile.

Una funzionalità non del tutto inedita

Sebbene l’aggiunta degli stili personalizzati sia un aggiornamento gradito, che potrebbe rendere meno evidente l’utilizzo di Claude per la redazione di diverse tipologie di testo, questa funzionalità non è un’esclusiva del chatbot di Anthropic. Anche ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google offrono opzioni simili per adattare le risposte allo stile di scrittura personale dell’utente. Gemini, ad esempio, è in grado di regolare rapidamente il tono o il livello di dettaglio delle bozze di Gmail, mentre Apple Intelligence include preset di stile analoghi nel suo Writing Tools.

Verso un’interazione naturale

Nonostante non si tratti di una rivoluzione, l’introduzione degli stili personalizzati in Claude è una funzione interessante. Come sottolineato da Scott White, Product Leader di Claude, a volte si desiderano spiegazioni approfondite quando si sta imparando qualcosa di nuovo, mentre in altri casi si preferiscono risposte rapide e dirette. O ancora, in certi contesti può essere appropriato un tono più formale, mentre in altri una comunicazione amichevole e colloquiale risulta più adatta.