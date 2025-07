L'AI di Claude può disegnare direttamente in Canva

A partire da oggi, gli utenti di Canva possono creare, modificare e gestire i loro progetti grafici direttamente dall’interno di Claude, il chatbot AI di Anthropic. Si tratta dell’ennesima integrazione per il servizio di intelligenza artificiale. Segue quelle che hanno già interessato tra gli altri Figma, Notion, Stripe e Prisma. L’obiettivo è quello di renderlo sempre più versatile e completo.

Anthropic ha portato Canva in Claude

Anwar Haneef, numero uno del team Ecosystem di Canva, ha sintetizzato così, sulle pagine del sito The Verge, i vantaggi derivanti da questa nuova integrazione per l’utente finale.

Invece di caricare o trasferire manualmente le idee, ora gli utenti possono generare, riassumere, rivedere e pubblicare i progetti Canva, il tutto all’interno di una chat di Claude.

Questo è reso possibile dall’impiego del Model Context Protocol (MCP) lanciato da Canva il mese scorso, attraverso cui Claude può effettuare l’accesso ai contenuti grafici degli utenti. Si tratta di uno standard open source, talvolta definito la porta USB-C delle applicazioni AI , che permette agli sviluppatori di mettere facilmente in comunicazione i modelli di intelligenza artificiale con servizi di terze parti. Prosegue Haneef.

MCP rende tutto questo possibile con un semplice tocco nelle impostazioni, segnando una svolta decisiva verso flussi di lavoro intuitivi e basati sull’intelligenza artificiale, che combinano creatività e produttività in un unico strumento.

L’interazione avviene con linguaggio naturale. Il sistema è studiato in modo da poter interpretare ed elaborare le richieste degli utenti, direttamente all’interno della chat.

Per poter usufruire della funzionalità è necessario essere in possesso di abbonamenti premium sia per Canva sia per Claude. Non si tratta dunque di una caratteristica free.

Nelle scorse settimane, Anthropic ha introdotto all’interno del chatbot una funzionalità inedita dedicata alla creazione e all’hosting delle app, di fatto trasformandolo in una vera e propria piattaforma. È basata su Artifacts.