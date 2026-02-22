Claude Code Security trova e corregge bug nel software

Anthropic ha annunciato una nuova capacità del suo agente AI specializzato nella scrittura di codice. Claude Code Security, disponibile in anteprima limitata sul web, può trovare vulnerabilità nel software e suggerire le patch che verranno esaminate da umani. È quindi simile a OpenAI Aardvark annunciato a fine ottobre 2025.

Come funziona Claude Code Security

Anthropic sottolinea che la ricerca delle vulnerabilità è un compito molto impegnativo in termini tempo e risorse umane. I tool di analisi esistenti sono utili fino ad un certo punto, in quanto sfruttano schemi noti per individuare le vulnerabilità. Quelle più critiche e dipendenti dal contesto, usate spesso dai cybercriminali, richiedono ricercatori esperti che devono conoscere numerosi casi simili.

Anthropic ha dimostrato che il nuovo modello Claude Opus 4.6 può trovare le vulnerabilità zero-day. Claude Code Security è un agente AI specializzato nella ricerca dei bug più gravi, come quelli di corruzione della memoria e che consentono di aggirare l’autenticazione.

Invece di cercare pattern noti (analisi statica), Claude Code Security ragiona come farebbe un ricercatore di sicurezza umano. Comprende come interagiscono i componenti, come i dati si muovono attraverso l’applicazione e individua vulnerabilità complesse che gli strumenti basati su regole non rilevano.

Ogni risultato viene sottoposto ad un processo di verifica in più fasi prima di essere esaminato da un esperto umano. Claude effettua quindi una seconda analisi per confermare o confutare i propri risultati e filtrare i falsi positivi. Ai risultati vengono assegnati livelli di gravità, in modo che gli umani possano concentrarsi prima sulle correzioni più importanti.

I risultati convalidati vengono visualizzati nella dashboard di Claude Code Security. Gli umani esaminano le patch suggerite e approvano le correzioni. Viene anche fornito un indice di affidabilità per ogni risultato. L’agente AI non applica senza fix in maniera automatica. La decisione finale spetta sempre agli sviluppatori.

L’accesso alla preview è limitata solo agli abbonati Claude Team e Claude Enterprise. È necessario effettuare l’iscrizione alla waitlist.