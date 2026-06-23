Claude down: il chatbot di Anthropic non funziona, cosa succede

Un malfunzionamento generale ha paralizzato Claude, il chatbot di Anthropic. Privati del loro assistente preferito questo martedì pomeriggio, sviluppatori e professionisti devono fare temporaneamente a meno dei suoi servizi.

Brutte notizie per gli utenti di Claude. Nel pomeriggio di martedì 23 giugno, il chatbot di Anthropic è stato colpito da un guasto che continua a causare problemi. La piattaforma claude.ai, le API e gli strumenti collegati registrano un alto numero di errori. Mentre l’azienda sta lavorando a una correzione urgente, aumentano le segnalazioni e il malcontento degli utenti.

Claude di Anthropic è fuori uso

Il guasto ha avuto inizio alle 14:19 UTC, cioè alle 16:19 in Italia, provocando l’interruzione immediata di numerose attività su Claude. L’azienda ha confermato un malfunzionamento diffuso che coinvolge l’intero ecosistema, dal servizio per gli utenti agli strumenti per sviluppatori. Un problema non da poco, aggravato dalla precedente sospensione di Fable 5 e Mythos 5.

Intanto i team tecnici stanno intervenendo con una patch per ristabilire la stabilità dei modelli AI. La priorità è ridurre i disservizi e riportare la piattaforma agli standard operativi consueti.

Gli utenti si stanno spazientendo e segnalano il problema

Online, l’assenza dell’assistente ha immediatamente scatenato un picco di polemiche. Il sito Downdetector ha visto la sua curva di segnalazioni salire piuttosto bruscamente in pochi minuti. Privati del loro prezioso copilota, gli utenti oscillano ora tra umorismo nero e schietta irritazione di fronte allo schermo bloccato.

Anche su altri siti dedicati alla segnalazione di guasti, le reazioni si susseguono numerose. In attesa di un ritorno alla normalità, la parola d’ordine è calma e sangue freddo.