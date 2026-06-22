 Guillemot, il co-fondatore di Ubisoft, è morto in un incidente aereo
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Guillemot, il co-fondatore di Ubisoft, è morto in un incidente aereo

Tragedia in Francia: Claude Guillemot, tra i co-fondatori di Ubisoft, ha perso la vita in un incidente aereo insieme a un istruttore.
Guillemot, il co-fondatore di Ubisoft, è morto in un incidente aereo
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Tragedia in Francia: Claude Guillemot, tra i co-fondatori di Ubisoft, ha perso la vita in un incidente aereo insieme a un istruttore.
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La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio della giornata di venerdì, ma la notizia si è diffusa tra gli organi di stampa solo nel fine settimana: Claude Guillemot, co-fondatore di Ubisoft, è morto all’età di 69 anni in un incidente aereo. È accaduto nella località turistica francese di La Baule, nei pressi dell’aeroporto di La Baule-Escoublac. Con lui a bordo c’era un’altra persona, un istruttore di volo. Entrambi sono deceduti, il velivolo è stato ritrovato distrutto.

Claude Guillemot vittima di un incidente aereo

Classe 1956, dopo essersi occupato di contabilità nell’azienda agricola di famiglia, aveva creato la società nell’ormai lontano marzo 1986 insieme ai suoi quattro fratelli, Yves, Michel, Gérard e Christian, inizialmente spinti dalla passione comune nei confronti dei videogiochi. Avevano intravisto la possibilità di dar vita a un business che allora ancora presentava ampi margini di crescita. Uno di loro, Yves, è ancora CEO. Era inoltre presidente della Guillemot Corporation, specializzata in accessori legati al mondo dei videogiochi. Nel corso dei decenni, ha dato un contributo importante all’industria gaming producendo serie come Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia e i titoli ispirati alla saga di Tom Clancy.

 

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Stando alla ricostruzione dell’incidente, i due si trovavano a bordo di un Cessna 421 Golden Eagle che si è schiantato per ragioni ancora da chiarire, durante le manovre di avvicinamento allo scalo. Si stavano recando a una manifestazione aerea. L’azienda ha rilasciato una breve dichiarazione ufficiale, ma senza scendere in dettagli, la riportiamo in forma tradotta.

Ubisoft è profondamente rattristata dalla notizia della morte di Claude Guillemot, co-fondatore del gruppo e presidente di Guillemot Corp., a seguito di un incidente. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile. Al momento non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni.

Fonte: Ouest-France

Pubblicato il 22 giu 2026

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