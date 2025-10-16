Claude Haiku 4.5: nuovo modello AI di Anthropic

Anthropic ha annunciato la disponibilità di Claude Haiku 4.5 per tutti gli utenti. La startup californiana sottolinea che il nuovo modello AI offre simili prestazioni a Sonnet 4 (disponibile dal mese di maggio), ma con prestazioni nettamente superiori. Quello più avanzato è Sonnet 4.5 introdotto a fine settembre.

Più economico e veloce di Sonnet 4

Lo sviluppo dei modelli AI prosegue a ritmi vertiginosi con annunci in serie da parte delle aziende. Dopo il lancio di una nuova famiglia vengono apportate numerose ottimizzazioni, come dimostrano i risultati ottenuti da Anthropic. Claude Sonnet 4 è stato rilasciato solo cinque mesi fa e già è stato superato dal “fratello minore” Claude Haiku 4.5.

Il nuovo modello offre infatti prestazioni simili a Sonnet 4 nella generazione di codice, ma è il 200% più veloce e costa un terzo. Haiku 4.5 supera Sonnet 4 in diversi compiti, come l’uso del computer. Può quindi eseguire più rapidamente le attività per conto dell’utente, usando ad esempio Claude per Chrome.

Il modello può essere sfruttato per tutte le applicazioni che necessitano di risposte in tempo reale, come chatbot, supporto clienti e analisi finanziaria. Anthropic evidenzia inoltre che Haiku 4.5 può funzionare come sub-agente di Sonnet 4.5. Quest’ultimo è in grado di elaborare un problema complesso attraverso vari step multipli e quindi assegnare i singoli compiti a più modelli Haiku 4.5 che operano in parallelo.

In base ai benchmark pubblicati da Anthropic, Haiku 4.5 supera GPT-5 di OpenAI e Gemini 2.5 Pro di Google in alcune attività agentiche. Haiku 4.5 è inoltre un modello più sicuro di Sonnet 4.5 e Opus 4.1, in quanto non risponde a richieste vietate, come la produzione di armi chimiche, biologiche e nucleari.

Haiku 4.5 è disponibile gratuitamente per tutti tramite app, web e Claude Code. Gli sviluppatori possono accedere al modello tramite API, Google Vertex AI e Amazon Bedrock, dove ha sostituito Haiku 3.5 e Sonnet 4 nei piani più economici. È quindi quello che offre il migliore rapporto prezzo/prestazioni.