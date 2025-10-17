Claude su Microsoft 365: accesso a Teams, Outlook e OneDrive

Anthropic e Microsoft hanno deciso che la loro collaborazione doveva diventare più seria, passando da relazione occasionale a convivenza formale nell’ecosistema Microsoft 365. Claude ora può ficcare il naso nei propri documenti Word, leggere le email su Outlook e curiosare nelle chat di Teams.

Anthropic integra Claude con Microsoft 365

L’integrazione di Claude con Microsoft 365 fa parte di una serie di aggiornamenti pensati per rendere Claude più utile sul lavoro, come le Skills, le competenze specializzate. Claude ora si collega direttamente a Microsoft SharePoint e OneDrive per cercare e analizzare documenti senza che si debba caricarli manualmente.

Il connettore Microsoft 365 è disponibile per tutti gli utenti dei piani Claude Team ed Enterprise, ma gli amministratori devono abilitare l’integrazione prima che gli utenti finali possano collegare i propri account. Probabilmente una mossa saggia considerando che stiamo parlando di dare a un’intelligenza artificiale accesso a tutti i documenti aziendali, inclusi quelli con le strategie segrete e i compensi dei dirigenti.

L’integrazione con Microsoft Outlook permette a Claude di accedere alle conversazioni email e analizzare le comunicazioni per far emergere il contesto rilevante nelle sue risposte. Claude può anche effettuare ricerche nelle conversazioni di Microsoft Teams, accedere alle discussioni dei canali e ai riassunti delle riunioni.

La ricerca aziendale

Anthropic sta introducendo anche la ricerca aziendale su Claude, per permettere all’AI di cercare facilmente tra tutte le fonti di dati interne di un’azienda. Le informazioni aziendali sono spesso frammentate, le risorse umane su una piattaforma, le comunicazioni su un’altra, i progetti da un’altra parte ancora e i documenti sparsi ovunque. Con questa funzione, Claude può finalmente riunire tutto in un unico punto di accesso intelligente.

Secondo Anthropic, la ricerca aziendale è utile per orientare i nuovi assunti, analizzare dati come il feedback dei clienti e trovare rapidamente le persone giuste a cui chiedere informazioni. In pratica, invece di domandare in giro come chi si occupa di X? , basta chiederlo a Claude, che sa già chi, dove e di cosa si occupa.

Claude sempre più integrato nelle applicazioni Microsoft

L’integrazione funziona usando il Model Context Protocol (MCP), lo standard open source di Anthropic per collegare applicazioni AI ad altre fonti di dati e app.

Microsoft si affida sempre più ai modelli di Anthropic per potenziare le sue app Microsoft 365 e non dipendere troppo da OpenAI. Claude ora contribuisce a far funzionare Copilot Researcher, GitHub Copilot, Copilot Studio e un nuovo Office Agent capace di produrre documenti Word e PowerPoint direttamente dall’interfaccia chat di Copilot. Per gli utenti finali, tutto questo significa che Claude diventa sempre più integrato nell’esperienza Microsoft 365.