Claude Mythos finisce nelle mani sbagliate, Anthropic indaga

L’accesso a Claude Mythos è riservato solo ad un numero limitato di aziende attraverso il Project Glasswing. Secondo Bloomberg, un gruppo di utenti non autorizzati ha ottenuto l’accesso al nuovo modello tramite terze parti. Hanno tuttavia garantito un uso normale, ad esempio per la creazione di siti web. Anthropic ha comunicato l’avvio di un’indagine sull’accaduto.

Forse è meglio un rilascio pubblico

Anthropic ha optato per una distribuzione controllata di Claude Mythos, scegliendo partner che garantiscono la massima affidabilità. Le capacità avanzate del modello potrebbero essere sfruttate per effettuare attacchi informatici sfruttando vulnerabilità scoperte nei software. Bloomberg ha confermato che Claude Mythos viene utilizzato per scopi diversi dalla cybersicurezza da un gruppo di utenti iscritti ad un canale privato su Discord.

Gli utenti avrebbero ottenuto l’accesso al modello tramite i permessi di un dipendente di un fornitore di terze parti. È quindi una delle aziende che partecipano al Project Glasswing. Bloomberg conosce il nome, ma non è stato rivelato per ovvi motivi. Altri utenti del gruppo hanno scoperto la posizione online di Claude Mythos, basandosi sulla conoscenza del formato utilizzato da Anthropic per altri modelli. Questi dettagli sono emersi in una recente violazione dei dati di Mercor, una startup che si occupa di addestramento dei modelli AI.

Un portavoce di Anthropic ha dichiarato:

Stiamo indagando su una segnalazione relativa all’accesso non autorizzato a Claude Mythos attraverso uno degli ambienti di un nostro fornitore terzo. Non ci sono prove che la presunta attività non autorizzata abbia avuto un impatto sui sistemi di Anthropic.

L’accesso riservato solo ad un numero limitato di organizzazioni è stato criticato da alcuni ricercatori di sicurezza. Se i cybercriminali riescono ad usare il nuovo modello, tutte le altre aziende escluse dal Project Glasswing non potranno difendersi dagli attacchi informatici. Forse è meglio un rilascio pubblico di Claude Mythos.