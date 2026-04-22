ChatGPT Images 2.0 cerca sul web e genera fino a 8 immagini

ChatGPT Images 2.0 è il nuovo generatore di immagini di OpenAI con capacità di ragionamento. Prima di generare, infatti, il modello può cercare informazioni sul web, analizzare file caricati, e ragionare sulla struttura dell’immagine. Poi genera fino a otto immagini in una volta, mantenendo la coerenza visiva tra tutte.

Cosa può fare ChatGPT Images 2.0

Quando è attivo un modello di ragionamento, disponibile per abbonati Plus, Pro, Business e Enterprise, il generatore accede al web per raccogliere informazioni contestuali, crea spiegazioni visive basate su file caricati dall’utente e ragiona sulla struttura dell’immagine prima di generarla. È alimentato dal nuovo modello GPT Image 2.

Introducing ChatGPT Images 2.0 A state-of-the-art image model that can take on complex visual tasks and produce precise, immediately usable visuals, with sharper editing, richer layouts, and thinking-level intelligence. Video made with ChatGPT Images pic.twitter.com/3aWfXakrcR — OpenAI (@OpenAI) April 21, 2026

La generazione multipla coerente è la novità più succulenta, si chiede una serie di scene con lo stesso personaggio e il modello mantiene le caratteristiche tra un’immagine e l’altra. Per chi produce contenuti visivi in serie, come social media, fumetti, storyboard, è una differenza enorme rispetto alla generazione singola dove ogni immagine è un universo a sé.

Miglioramenti per tutti gli utenti

Anche senza il modello di ragionamento, tutti gli utenti ChatGPT ricevono aggiornamenti: una resa più accurata dei dettagli nelle foto, e un supporto migliorato per stili specifici come pixel art, manga e immagini dal taglio cinematografico. Risoluzione fino a 2K. Nuovi aspect ratio dal 3:1 (panoramico) all’1:3 (verticale). E miglioramenti significativi nella generazione di testo nelle immagini, non solo in inglese e lingue latine, ma anche in giapponese, coreano, cinese, hindi e bengali.

La concorrenza nel settore si fa sempre più intensa. Google ha rilasciato Nano Banana Pro, Microsoft ha lanciato MAI-Image-2 e Gemini ha appena aggiunto la generazione immagini personalizzata con Personal Intelligence. OpenAI risponde con la ricerca web integrata e la generazione multipla coerente, funzionalità che i concorrenti non offrono ancora in un unico strumento.

ChatGPT Images 2.0 è disponibile da oggi per tutti gli utenti ChatGPT e Codex.