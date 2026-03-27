Claude Mythos sta per arrivare, il modello più potente di sempre

Anthropic ha confermato l’esistenza di Mythos, e lo descrive come il modello più performante mai sviluppato. Non è un aggiornamento di Claude Opus o Claude Sonnet. È una nuova categoria. E Anthropic stessa è preoccupata per quello che potrebbe succedere quando verrà rilasciato.

Cosa sappiamo di Mythos

Le informazioni arrivano da documenti trapelati da Anthropic e confermati dall’azienda a Fortune. Mythos è descritto come un modello polivalente, con importanti progressi nel ragionamento, nella programmazione e nella cybersicurezza. Una tripletta che, se le prestazioni sono reali, metterebbe Anthropic in una posizione dominante rispetto a GPT-5.4 di OpenAI e ai modelli Gemini di Google.

Considerata la potenza delle sue funzionalità, stiamo procedendo con cautela nel lancio. ha dichiarato un rappresentante di Anthropic. Stiamo collaborando con un piccolo gruppo di clienti con accesso anticipato per testare il modello.

Il dilemma di Anthropic sulla sicurezza

Claude ha già scoperto 22 vulnerabilità su Firefox. Anthropic ha anche scovato degli hacker che hanno tentato di usare Claude per condurre cyberattacchi su larga scala. Un modello ancora più potente amplifica entrambe le cose, sia la capacità di trovare falle di sicurezza, sia il rischio che venga usato per sfruttarle.

Se è davvero così, è più che giusto che Anthropic si prenda tutto il tempo che serve. In effetti, è in una posizione scomoda, ha costruito qualcosa di così potente da esserne preoccupata lei stessa. Non dimentichiamo che ha detto di “no” al Pentagono sulle armi autonome, che ha vinto l’ingiunzione contro il governo Trump, e che si presenta come l’alternativa responsabile nel mercato AI.

Rilasciare un modello con capacità avanzate nella cybersicurezza senza protezioni adeguate contraddirebbe tutto quello su cui ha costruito la sua reputazione. Probabilmente il lancio non è lontano, staremo a vedere.