Claude non è ChatGPT, come sbloccare il suo vero potenziale

Se Claude è stato una delusione, il problema forse non è lui, ma il modo in cui si è posta la domanda. Potrà sembrare banale, eppure la differenza tra una risposta generica che lascia insoddisfatti e una risposta precisa e utile spesso dipende solo da come si formula la richiesta.

La cosa che molti non capiscono, soprattutto chi arriva da ChatGPT, è che al di là della somiglianza, i diversi assistenti ragionano in modo diverso. Claude è progettato per funzionare come un collaboratore con spiccate capacità di ragionamento, quindi dà il meglio di sé quando riceve contesto chiaro, vincoli precisi e un obiettivo specifico. Trattarlo come un motore di ricerca a cui fare domande vaghe è il modo più sicuro per ottenere risposte altrettanto vaghe.

Come smettere di usare Claude nel modo sbagliato

Ecco dieci tecniche concrete, con i prompt pronti da usare, per sbloccare il vero potenziale di questo strumento.

1. Essere specifici è la regola d’oro

La tentazione di scrivere scrivi un’email e premere invio è sempre dietro l’angolo. Ma è anche il modo più rapido per ottenere qualcosa di inutilizzabile. Claude non legge nel pensiero, eccelle quando si spiega esattamente cosa si vuole.

La differenza è tutta nei dettagli: tono, scopo, lunghezza, formato. Sono vincoli, non limiti, e i vincoli sono esattamente ciò che permette all’AI di lavorare bene.

Ecco perché Scrivi un’email professionale, ma cordiale a un cliente per comunicare che la scadenza del progetto si sposta di due settimane. Mantieniti sotto le 150 parole. funziona decisamente meglio di scrivi un’email .

Aggiungere tono, scopo e limiti non è pedanteria, è il modo in cui si dà a Claude confini chiari entro cui lavorare. E dentro confini chiari, i risultati sono quasi sempre migliori.

2. Dire a Claude chi è il destinatario

Uno dei modi più semplici per migliorare le risposte è specificare a chi è destinata la spiegazione. Claude adatta automaticamente il vocabolario, il tono e la complessità in base al pubblico. Prompt da provare: Sono un responsabile marketing senza competenze tecniche. Spiegami cos’è un’interfaccia di programmazione. oppure: Immagina che io sia un avvocato alle prime armi. Analizza questa clausola contrattuale per capire quali sono i rischi.

3. Assegnare un ruolo

Invece di fare una domanda generica, si può dire a Claude chi deve essere. Quando si assegna un ruolo professionale, le risposte diventano più mirate perché il modello inizia a ragionare dal punto di vista di quel ruolo.

Prompt da testare: Sei un editor scettico. Trova i punti deboli nella mia argomentazione. , oppure: Fingi di essere un consulente finanziario che spiega i fondi pensione integrativi a un principiante.

4. Usare i vincoli per modellare il risultato

L’AI non si offende, non sbuffa e non giudica per richieste troppo dettagliate. È possibile specificare il numero di parole, il livello di lettura, il formato, il tono, il numero di opzioni, qualsiasi cosa vi serva per ottenere esattamente quello che si ha in mente.

Chiedere una risposta sotto le cento parole e solo con elenchi puntati? Va bene. 5 varianti di una ricetta? No problem. Essere specifici non è un capriccio, è lo strumento più potente che si ha a disposizione per guidare il risultato.

5. Mostrare un esempio

Come portare la foto del taglio di capelli desiderato dal parrucchiere, mostrare un esempio a Claude è uno dei modi più efficaci per indirizzare verso il risultato sperato. Basta caricare un documento, un’immagine o un testo di riferimento e chiedete di seguire lo stesso schema.

Prompt da provare: Ecco una descrizione di prodotto che mi piace. Ora scrivine tre simili per un portafoglio in pelle, una tazza da viaggio e un paio di cuffie senza fili.

Claude replicherà il tono e la struttura dell’esempio. È una tecnica semplice, ma straordinariamente efficace, soprattutto quando il risultato desiderato è difficile da descrivere a parole, ma facile da riconoscere quando si vede.

6. Chiedere di ragionare passo dopo passo

Per i problemi complessi, è fondamentale chiedere all’AI di pensare prima di rispondere. Sembra ovvio, ma non è così. Invece di saltare direttamente alla conclusione, il modello “disseziona” il problema, mostra la logica e sviluppa la risposta in una sequenza che si può facilmente seguire e verificare.

Esempio di prompt da provare: Ragiona passo dopo passo prima di darmi il tuo consiglio. , oppure: Elenca vantaggi e svantaggi prima di suggerire una soluzione finale.

7. Raffinare invece di ricominciare

Uno dei punti di forza di Claude è la capacità di migliorare le risposte attraverso la conversazione. Non serve riscrivere il prompt da zero ogni volta che qualcosa non va, basta chiedere di sistemare. Bisogna trattare il chatbot come un collaboratore, non come una macchina a cui dare ordini perfetti al primo colpo. Ad esempio, si può chiedere di rendere più breve un testo o più informale, o ancora, di modificare solo una parte, mantenendo intatto il resto.

Le risposte migliori arrivano quasi sempre dopo qualche tentativo. È il processo naturale della collaborazione, e con l’AI è esattamente la stessa cosa.

8. Sfruttare i punti di forza

Claude ha aree in cui eccelle particolarmente, e conoscerle permette di ottenere il massimo. La scrittura e la revisione sono probabilmente il suo territorio migliore, è sufficiente incollare o caricare una bozza e chiedere un parere sul tono, la chiarezza o la struttura.

Per le sintesi di ricerca, caricare un articolo o un documento e chiedere un riepilogo strutturato. Per il brainstorming, chiedere più idee di quante ne servano e poi raffinare le migliori. Per la programmazione, Claude può individuare errori che non si notano e suggerire soluzioni più eleganti. Per la pianificazione, può costruire strutture organizzative che fanno risparmiare ore di lavoro manuale.

9. Errori da evitare

Anche gli utenti esperti possono cadere in qualche trappola. Se si usa il piano gratuito di Claude, le richieste disponibili per ora sono limitate, indicativamente da due a cinque, con accesso solo al modello Sonnet.

Questo significa che sprecare una richiesta con un prompt vago come aiutami con il mio progetto è un errore costoso, l’AI dovrà chiedere chiarimenti, si dovrà spiegare meglio, e nel frattempo il credito disponibile è bello e che esaurito.

Ma attenzione a non combinare domande non correlate nella stessa richiesta. Claude potrebbe persino farlo notare. Meglio separare le richieste complesse in prompt distinti e ricordare che le risposte migliori arrivano dopo qualche tentativo.

10. Chiedere di vedere

A volte il modo più rapido per capire qualcosa non è un paragrafo, è un grafico. Claude non genera immagini come altri strumenti, ma può creare grafici, diagrammi e altri elementi visivi direttamente nella conversazione. Si aggiornano in tempo reale man mano che si continua a fare domande, perciò sono particolarmente utili per l’apprendimento, l’analisi dei dati o la spiegazione di concetti a terzi.

Esempi di prompt da provare: Spiega l’interesse composto e mostra un grafico di come crescono 1.000 euro in 20 anni. , oppure: Visualizza come sono cambiate le temperature globali nell’ultimo secolo.

Una volta generata la visualizzazione, si può chiedere di modificarla, tutto nella stessa conversazione, senza ricorrere a strumenti esterni.

Il segreto per ottenere il meglio da Claude non è un segreto… basta dargli istruzioni migliori. Contesto, ruoli e vincoli trasformano radicalmente la qualità delle risposte.