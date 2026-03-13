Claude genera grafici, diagrammi e interfacce interattive nella chat

D’ora in poi, se si chiede a Claude di mostrare un grafico, apparirà un grafico e non il codice per generarlo. Se si chiede la tavola periodica, apparirà una tavola periodica interattiva, cliccabile, con dettagli per ogni elemento, direttamente nella finestra della conversazione. È il passo più vicino che Anthropic abbia mai fatto alla generazione visiva, pur non avendo un modello di generazione di immagini.

Claude genera grafici e altri elementi visivi senza chiederglielo, la nuova funzione visiva

Claude ora riconosce quando una risposta può essere rappresentata visivamente, per esempio con un grafico, un diagramma o una piccola interfaccia. Genera il codice necessario e mostra direttamente il risultato funzionante in un pannello accanto alla chat.

L’utente non deve chiedere esplicitamente mostrami un grafico o genera un diagramma. Claude decide da solo quando l’elemento visivo è utile e lo produce. Il backend esegue e traduce il codice in tempo reale, presentando il risultato interattivo immediatamente. La funzione è attiva per impostazione predefinita sia per gli utenti gratuiti che per quelli a pagamento.

Anthropic precisa che queste visualizzazioni sono “in evoluzione”, cambiano e si aggiornano man mano che la conversazione prosegue, a differenza degli Artifacts, che sono documenti più permanenti.

L’aggiornamento fa parte di un cambiamento stilistico più ampio per Claude. Le ricette ora mostrano ingredienti e passaggi in formato visivo strutturato. Quando si chiede il meteo, il chatbot fornisce un’interfaccia visiva dedicata. L’idea è che la conversazione con l’AI non debba essere solo testo, dove un’immagine, un grafico o un’interfaccia comunicano meglio, Claude li usa.

Ancora nessun modello di generazione immagini

Vale la pena sottolineare cosa questa funzione non è: non è generazione di immagini. OpenAI, Google e xAI (con Grok) hanno tutti modelli che generano immagini da prompt di testo. Anthropic no. Quello che Claude fa è generare ed eseguire codice che produce visualizzazioni, come grafici, diagrammi, interfacce, componenti interattivi. È una distinzione tecnica importante, Claude disegna con il codice, non con la pixel art.

Detto questo, il risultato pratico per l’utente è notevole: senza un modello di generazione di immagini, Claude riesce a produrre risultati visivi utili e interattivi che DALL-E o Nano Banana possono replicare, perché quei modelli generano immagini statiche, non componenti funzionanti.

L’aggiornamento arriva in una settimana intensa per Anthropic, tra la causa contro il governo USA, il lancio di Code Review per la revisione del codice, gli add-in per Excel e PowerPoint e la competizione con GPT-5.4 di OpenAI, che ha superato Claude Opus 4.6 in diversi benchmark.