Claudio Bassoli sarà il nuovo CEO di HPE Italia

Il nuovo amministratore delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia sarà l'attuale VP di HPE, Claudio Bassoli. L'annuncio è giunto dalla stessa Hewlett Packard Enterprise, che avvia così in modo ufficiale la transizione che porterà i nuovi ruoli in mano ad una persona che vanta ormai 30 anni di esperienza dirigenziale ed è pronta a prendere il timone dell'importante divisione italiana del gruppo.

Claudio Bassoli subentra a Stefano Venturi, il quale ha guidato l’azienda come Presidente e Amministratore Delegato per un decennio, conducendola con successo anche attraverso il processo di trasformazione che ha portato alla creazione di Hewlett Packard Enterprise in Italia. Nel corso di questi anni, Venturi ha costruito e guidato un team che ha portato l'azienda a raggiungere risultati eccezionali, fino ad arrivare all'ultimo anno fiscale appena trascorso, il migliore nella storia recente dell'azienda in Italia. Dopo questi anni di successi, Stefano Venturi ha deciso di dedicarsi alle sue passioni e ai suoi progetti d’innovazione personali.

La laurea in Informatica e l'inizio della carriera in Sixcom (Gruppo Olivetti), quindi l'entrata in HP nel 1987 diventando rapidamente uno dei migliori 100 venditori mondiali del gruppo.

La sua storia culmina ora in questa fase di transizione che dal 31 gennaio 2022 lo porterà alla guida del team.