Click rubati all'agricoltura: ecco il tuo basilico

Il concept “Click&Grow” ha portato all'ennesima potenza le conseguenze del trasformare l'agricoltura in un gioco da ragazzi, qualcosa di cui chiunque possa occuparsi senza stancarsi, senza sporcarsi, ma con il piacere di strappare una foglia di basilico fresca e buttarla sulla pizza appena sfornata. Per entrare in questo piccolo paradiso del gusto c'è una scorciatoia: l'offerta lampo di oggi su Amazon abbassa eccezionalmente il prezzo del dispositivo “Click&Grow” da 95 a 67,95 euro, portandolo al miglior prezzo degli ultimi mesi appena in tempo per le cene al tramonto dell'estate.

Click&Grow, sconto e profumi

Click&Grow è l'espressione massima (ed al tempo stesso minimale) del concetto di coltura idroponica: piccole capsule di terreno galleggiano in una piccola vasca ed una apposita illuminazione ne accelera la crescita. Nel giro di breve è possibile avere innumerevoli erbe aromatiche a disposizione, verdi e rigogliose, ma soprattutto ricche di gusti e profumi.

L'utilizzo è oltremodo semplice: quel che Nespresso è per il caffè, il Bimby per la cucina e Netflix per il cinema, Click&Grow lo è per il mondo dell'agricoltura. Per i semi sono disponibili appositi store, mentre il lavoro di gestione è del tutto minimale. Non serve il pollice verde: basta seguire le istruzioni. La procedura è tutta nel suo nome, del resto: Click&Grow.