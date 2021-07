Click, switch: così puoi saltare da una HDMI all'altra

Pulsante 1: il decoder Sky; pulsante 2: Xbox o PlayStation; pulsante 3: Chromecast o Fire TV Stick. Ed è così che con un HDMI Switch come questo hai le immagini che vuoi nel momento in cui preferisci, potendo passare da un intrattenimento all'altro come se stessi semplicemente cambiando canale.

HDMI Switch

20,99 euro se ti bastano 3 HDMI in entrata, 22,99 euro se vuoi salire a 5. Gli altri ingressi HDMI della tv resteranno così liberi per altre utilità e non dovrai avventurarti nell'interfaccia software del televisore per switchare tra una cosa e l'altra.

Comodo, comodissimo. Pochi euro e un telecomando a disposizione per saltare da un passatempo all'altro. Compatibile con la piena risoluzione 4K, dimensioni ridottissime e tutta la comodità di uno switch con un solo click.

Buon divertimento, qualunque switch tu stia per fare.